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【Adobe Summit】生成式AI興起引失業恐慌　Adobe高管：仍難以完全取替人類工作

科技 15:21 2023/03/22

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生成式人工智能（Generative AI）能寫作能繪圖，實力媲美人類。外界也因此感到憂慮，擔心生成式AI會否取代某些行業和崗位，未來部分人類工作如畫家、作家、創作者等將會消失不見。較早前宣布聚焦研發生成式AI技術的數碼解決方案供應商Adobe，其高管則相繼強調，生成式AI技術僅能是「工具」，用作改善工作流程，不會輕易取代創意創作者。

【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機

雖然生成式AI現時仍處於早期發展階段，但對於人類來說，生成式AI技術已充滿威脅，憂慮會出現失去工作機會的情況。

Adobe數碼媒體營銷、策略和全球合作高級副總裁Ashley Still於Adobe Summit 2023期間，接受本報專訪時就強調，AI技術只是輔助工具，並非如外界所想，會完全取代人類。她就以洗碗機作比喻，「洗碗機的功用，也不是要完全取代人類手洗，它只會在工作流程中提供80%的協助。」她補充，科技的協助，主要能夠讓人類有更多時間處理更繁複的工作，人類依然有其價值。

Adobe最新推出創意生成式AI模型集Firefly，其負責人Alexandru Costin也提及，對於創作者來說，要擁抱新技術或許不容易，也十分理解他們的憂慮。但他卻認為，若原地打轉，競爭力就無法提升，「AI可製作出不一樣的圖像或文字，或許可激發創作者更多不同的創意，更容易Think outside the box（打破常規地思考）。」

Adobe數碼媒體營銷、策略和全球合作高級副總裁Ashley Still（右）認為，AI技術並非如外界所想，會完全取代人類。左為Adobe生成式AI及Sensi部門副總裁Alexandru Costin。（曾曉汶攝）

生成式AI普及需時　暫仍存倫理及版權等問題

除了以上提及外界生成式AI，導致對工作崗位消失的疑慮，生成式AI仍面臨諸多難題。Alexandru Costin坦言，倫理爭議依然該企是重點關注的部分。要確保生成式AI的安全性以及減少存在偏見，該企也積極收集用戶的回饋，他也呼籲用戶在使用Firefly後，可多提供意見，令模型集變得更為完善。

而版權問題的部分，Ashley Still強調Firefly的圖片來源均是來自Adobe Stock、經過許可的公開內容以及版權已過期的資源。但至於圖片生成及用戶加工後的圖片版權，則暫時仍未有清晰法律條文，來保障創作者。她直言，這範疇仍需企業自行與當地法律部門商討，鼓勵企業用戶應採取更積極的態度，與相關部門聯絡並釐清版權機制。

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