▲ 【業績｜地產】嘉華國際去年盈利跌近6成 維持派末期息14港仙、周息率7.4厘

受累於入帳物業銷售額減少，嘉華國際 （00173） 公布，2022年全年列帳盈利按年跌59%至13.7億元，相當於每股盈利43.81港仙。扣除投資物業除稅後公平值變動，嘉華國際去年盈利削半至14.5億元。

嘉華國際保持穩定派息，末期息維持每股14港仙，全年派21港仙。以嘉華國際現價2.82元計，現價周息率約7.4厘。

嘉華國際年度營業額跌46%至87.9億元，至去年底集團已簽約應佔銷售創歷史新高，達188億港元，當中186億元尚未入帳。另外，公司在去年以獨資或合營方式購入三幅住宅/商業用地，今年會繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇。

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記者：麥德銘