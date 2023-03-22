【業績速報】原料成本上漲及人幣滙兌虧損 恒安去年純利倒退4成至19.25億 末期息每股0.7元人幣不變

恒安國際（01044）公布截至去年12月底止年度業績，股東應佔溢利19.25億元（人民幣，下同），按年下跌41.2%；如扣除稅後營運匯兌虧損，純利為28.3億元，按年倒退10.6%；收入226.2億元，增長8.8%。

公司派發末期息每股0.7元，按年持平；連同中期息每股0.7元，全年股息合共派發每股1.4元（2021年：1.7元），按年下跌17.6%。

恒安股價在業績公布後靠穩，截至今日（22日）下午2時，最新報35.45元，升0.1%，成交額2,840萬元。

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績報告指出，紙巾的主要原材料木漿價格因國際動盪局勢、疫情及通脹影響，價格於年內居高不下，並於下半年升至歷史新高。集團整體毛利率受原材料價格大幅上漲影響下跌3.4個百分點至約34%。

此外，雖然集團銷售實現逆市增長，但人民幣兌美元及港幣匯率於年內的大幅貶值，導致集團的稅前營運匯兌出現大幅虧損約9.12億元。

在衛生巾業務上，集團全面捕捉新消費趨勢的機遇，積極拓展新興管道，同時保持在傳統渠道的領先優勢，有效提升衛生巾業務銷售額及保持市場佔有率。年內，集團於新零售渠道表現理想。

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衛生巾業務即使面對疫情嚴峻以及激烈的市場競爭，銷售仍錄得增幅，2022年衛生巾業務銷售收入，錄得升幅約0.7%至約61.6億元，佔集團整體收入約27.2%

紙巾業務方面，面對高漲的成本壓力及激烈市場競爭，部分中小型紙巾企業退出市場，集團憑藉其雄厚資本實力及全國性銷售網絡優勢獲得更多市場份額。在強大的品牌及多元化產品組合的支持下，集團堅持採取穩定價格策略並有效控制促銷。年內紙巾業務銷售收入大幅上升約24.4%至約122.5億元佔集團整體收入約54.2%。

紙尿褲業務方面，皇牌高檔產品「Q • MO」銷售保持增長勢頭，銷售錄得同比增長接近約17.4%， 佔比進一步提升至超過30.0%。

不過由於市場競爭激烈，集團高端產品的銷售增長只能部分抵銷來自傳統渠道及中低端產品的銷售下跌，導致集團紙尿褲業務銷售仍然下跌約1.4%至12億元，佔集團整體收入約5.3%。

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記者：李兆明