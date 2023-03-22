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【業績｜體育用品】特步國際全年多賺1%、午後曾彈6%　末期息少派47%至7.1港仙

股市 13:15 2023/03/22

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【業績|體育用品股】特步國際全年多賺1%至9億人幣　末期息少派47%至7.1港仙

特步國際 （01368） 公布，2022年全年多賺1%至9.2億元（人民幣，下同），收入按年增29%至129.3億元。特步國際末期息按年少派47%至每股7.1港仙，全年派20.1港仙，按年少19.6%。特步國際午後股價升6%，暫報8.74港元。

按品牌劃分收入，由特步主品牌組成的「大眾品牌」業務去年收入按年增26%至111.3億元，佔集團收入約86.1%；K-SWISS及Paladium組成的「時尚運動」業務按年增44.4%至14億元；Saucony及Merrell的專業品牌收入按年增99%至4億元。

特步存貨周轉天數增加13天至約3個月

特步毛利率按年下降0.8個百分點至40.9%，存貨周轉天數按年從77天增至90天。

截至去年底，特步共有6313家分店，當中內地共有1520家特步兒童，按年增341個銷售點。至去年底，特步於亞太地區共有72家K-Swiss品牌店，Paladium共有56家，Saucony有69家，Merrell則有4家。

特步預期隨疫後開放，內地運動參與度及跑者人數穩步上升，體育用品行業前景向好，會繼續通過體育賽事贊助，與知名運動員合作及提供跑步激勵計劃鞏固品牌。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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記者：宋佩恩

業績公布 港股 特步國際（01368） 體育用品股
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