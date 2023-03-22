約翰遜堅稱無意誤導國會 「派對門」聽證會舉行在即

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）被揭疫情封城期間出席派對，風波更導致他辭職下台。「派對門」風波至今仍未平息，約翰遜周三（22日）將出席聽證會。約翰遜提供證據時表明，無意誤導下議院，向議員保證已遵守防疫規則是出於善意（good faith）。

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約翰遜在由跨黨派議員組成的的特權委員會（privileges committee）聽證會前，提交並發布長達52頁的書面證據中表示，未曾有一刻想故意誤導國會，希望能免除他向國會說謊的指控。約翰遜承認，下議院被自己聲稱首相府內完全遵守防疫規則及指引的說法誤導，但強調自己在作出相關陳述時完全真誠，且基於他當時了解和相信的情況。

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《衛報》分析指，若委員會裁定約翰遜誤導國會成立，他將會被停職。而按照規定，若議員被停職10日或更長時間，其議席可以舉行補選。

約翰遜認為，委員會無確鑿證據顯示他故意誤導國會。他指未有一份文件顯示自己收到任何警告或建議，唯一例外則是其前心腹兼高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）的指控，惟指控亦無任何文件證明，應該被忽視。卡明斯則在周二（21日）發表博客文章回應指，約翰遜將在聽證會期間講大話，掩飾自己明知派對違規，試圖避開指控。

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資深工黨議員Harriet Harman擔任特權委員會主席，但委員會內保守黨議員佔多數。委員會在中期報告中指，約翰遜或4次誤導國會，幾乎肯定他和幕僚明知有違規則。委員會亦公布4張此前未曾曝光的首相府聚會相片，相片中顯示現場有樽裝酒，指即使有限制措施，但飲酒文化依然存在，料將公布更多證據。

雖然約翰遜盟友批評，委員會的調查是政治迫害，但亦有多名保守黨議員形容，約翰遜正破壞現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）試圖令政府重回正軌作出的努力。辛偉誠表示，在委員會於復活節後發表最終報告後，保守黨人可自由投票決定對約翰遜實施任何制裁。

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責任編輯：李俊儀