  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜堅稱無意誤導國會 「派對門」聽證會舉行在即

環球社會熱點 13:19 2023/03/22

分享：

分享：

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）被揭疫情封城期間出席派對，風波更導致他辭職下台。「派對門」風波至今仍未平息，約翰遜周三（22日）將出席聽證會。約翰遜提供證據時表明，無意誤導下議院，向議員保證已遵守防疫規則是出於善意（good faith）。

英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 【下一頁】

約翰遜在由跨黨派議員組成的的特權委員會（privileges committee）聽證會前，提交並發布長達52頁的書面證據中表示，未曾有一刻想故意誤導國會，希望能免除他向國會說謊的指控。約翰遜承認，下議院被自己聲稱首相府內完全遵守防疫規則及指引的說法誤導，但強調自己在作出相關陳述時完全真誠，且基於他當時了解和相信的情況。

    點擊圖片放大
    +2

《衛報》分析指，若委員會裁定約翰遜誤導國會成立，他將會被停職。而按照規定，若議員被停職10日或更長時間，其議席可以舉行補選。

約翰遜認為，委員會無確鑿證據顯示他故意誤導國會。他指未有一份文件顯示自己收到任何警告或建議，唯一例外則是其前心腹兼高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）的指控，惟指控亦無任何文件證明，應該被忽視。卡明斯則在周二（21日）發表博客文章回應指，約翰遜將在聽證會期間講大話，掩飾自己明知派對違規，試圖避開指控。

英貿易大臣被揭曾迫同事辭職 務求拉約翰遜下馬 【下一頁】

資深工黨議員Harriet Harman擔任特權委員會主席，但委員會內保守黨議員佔多數。委員會在中期報告中指，約翰遜或4次誤導國會，幾乎肯定他和幕僚明知有違規則。委員會亦公布4張此前未曾曝光的首相府聚會相片，相片中顯示現場有樽裝酒，指即使有限制措施，但飲酒文化依然存在，料將公布更多證據。

雖然約翰遜盟友批評，委員會的調查是政治迫害，但亦有多名保守黨議員形容，約翰遜正破壞現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）試圖令政府重回正軌作出的努力。辛偉誠表示，在委員會於復活節後發表最終報告後，保守黨人可自由投票決定對約翰遜實施任何制裁。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大
今日
英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大
【俄烏戰爭】普京批援烏「核武」 貧鈾彈 英斥假消息
今日
【俄烏戰爭】普京批援烏「核武」 貧鈾彈 英斥假消息
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
今日
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
2023/03/21
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議
2023/03/21
《王冠》劇情料還原戴妃死亡車禍 恐再釀爭議

你可能感興趣

英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大
今日 12:36
英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大
【俄烏戰爭】普京批援烏「核武」 貧鈾彈 英斥假消息
今日 10:40
【俄烏戰爭】普京批援烏「核武」 貧鈾彈 英斥假消息
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
今日 08:05
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
疫情 內政 辛偉誠 約翰遜 英國

下一篇文章

英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿
29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
英國「窮人恩物」1英鎊漢堡拒加價 賣咁平有兩大原因
特朗普預告今日被捕 大批支持者聚集 警方加強戒備
特朗普預告今日被捕 大批支持者聚集 警方加強戒備
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款