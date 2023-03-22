【水質安全】聯合國：全球近4成人口將面臨用水安全危機！　澳洲打造首創「水質天氣先生」

據聯合國數據顯示，全球有30億人即將面臨用水危機，以現時全球約80億總人口計算，受影響人數約近4成（37.5%）。面對當前危機，監測水質至為重要。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）推出全球首款地空水質監測系統AquaWatch，並正與國際合作夥伴協作，共同保護淡水和沿海資源。

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AquaWatch能提供近乎實時的最新動態和預報，即「水質天氣先生」。該系統使用廣泛的地球觀測衛星和地面水傳感器網絡來收集數據，並將這些數據整合到中央數據中心，CSIRO憑藉其數據分析和人工智能（AI）能力，在該中心提前幾天提供相關水質預測。

CSIRO正與基金會合作夥伴SmartSat合作研究中心攜手，將研究、政府和行業資源等匯聚一起，其中共8,300萬澳元（約4.4億港元）的初始共同投資將用於設計和開發AquaWatch。

CSIRO首席執行官Larry Marshall博士強調，水是世界上最重要的資源之一。「對於那些人們仍在飲用水和衛生等的基本生活需求面臨不安全風險的地區，AquaWatch的服務可能會改變遊戲規則。」Marshall博士續指，AquaWatch的獨特性在於，它能將地球觀測與原位傳感、生態系統建模、工程、數據科學和人工智能等其他科學能力相結合。

Marshall博士指研發AquaWatch是大規模的科學與合作研究計劃，冀從速度和規模上加快應對我們所面臨用水的最大挑戰。該系統將支持更好的水質管理，可用於監測飲用水水質、衛生情況、水產養殖、環境評估及各種其他應用，協助聯合國推進實現可持續發展目標。

CSIRO已與其國際合作夥伴在以下地區開展合作試點項目：

美國加州 ：與加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）和加州大學默塞德分校（University of California, Merced）合作，聚焦主要儲水池中的濁度；

：與加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）和加州大學默塞德分校（University of California, Merced）合作，聚焦主要儲水池中的濁度； 馬來西亞砂拉越 ：與斯威本科技大學砂拉越校區（Swinburne University of Technology Sarawak Campus）合作，聚焦紅樹林的碳損失；

：與斯威本科技大學砂拉越校區（Swinburne University of Technology Sarawak Campus）合作，聚焦紅樹林的碳損失； 智利 ：重點關注三文魚養殖和海水淡化；

：重點關注三文魚養殖和海水淡化； 哥倫比亞 ：重點關注沿海濕地；

：重點關注沿海濕地； 越南：與越南國家水資源規劃與調查中心（Vietnam’s National Center for Water Resources and Investigation）和河內礦業地質大學（Hanoi University of Mining and Geology）合作，聚焦飲用水供應和水電需求。

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責任編輯：楊嘉軒

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