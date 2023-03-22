【券商點睇】監管風險打擊投資情緒 思摩爾估值近歷史低谷

據招銀國際觀察，市場對思摩爾（06969）傳達的訊息不太樂觀，主要有兩方面。一是，Vuse Solo兩款薄荷口味產品於獲得PMTA認證存在不確定性；二是不合規的水果味產品在美國和中國市場很普遍。

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該行調查顯示，中國在2023年的開局不利，因在新的監管體制下，首兩個月的零售銷售被不合規的產品蠶蝕。盡管監管機構一直在積極打擊任何不合規產品，該行希望由第二季開始看到符合法規的煙草口味產品會逐步恢復。然而，該行仍然對中國收入保持謹慎態度，並預計會出現小幅按年下降。

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估值方面，根據調整了公司盈利預測，修訂後的目標價為12元，相當於2023年預測市盈率21.5倍，之前為35.5倍，仍然低於歷史平均估值1個標準差。該行認為公司當前的估值已經接近歷史低谷，對監管風險已經被充分反映，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛