【券商點睇】自營渠道保費增長勁 眾安在綫今年望回暖

信達證券指出，眾安在綫（06060）去年實現境內總保費收入236.51億元（人民幣，下同），按年增16.1%，全年淨虧損13.56億元。但值得注意是，科技板塊淨虧損已大幅改善，去年來自科技板塊的收入8.35億元，其中科技輸出收入5.92億元，按年升13.8%；該板塊的淨虧損2.2億元，較上年同期改善1.65億元。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

另一方面，去年公司自營渠道保費達58.13億元，按年升64.2%，自營渠道人均保費按年增49%，眾安品牌APP平均月活躍用戶數為423萬，公司依托眾安品牌旗下APP、小程序等30種渠道直接觸達客戶，建立了功能、內容服務體系並實現交叉引導，同時依托算法和數據分析為客戶定製不同產品和服務，為客戶創造更大價值。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

去年眾安在綫雖受到宏觀經濟和疫情反覆等因素影響，總保費仍實現穩健增長，核心業務健康生態和數字生活板塊保費增長均超過15%。該行認為，隨着經濟的逐步修復和疫情影響的趨緩，公司今年業績有望回暖，預計公司2023至2025年營業收入分別為309.05億元、374.05億元及448.90億元，預測市帳率估值分別為1.87倍、1.79倍和1.7倍，建議關注。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛