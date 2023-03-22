【券商點睇】寧德時代聯手布局利長期發展 洛鉬產能指引大增

興證國際指出， 洛陽鉬業（03993）指引2023年TFM混合礦、KFM一期投產， 銅鈷產能及產量大增。若後續TFM權益金問題解決，2023年公司銅鈷板塊收入及利潤有望大幅增長。 此外，公司聯營的華越鎳鈷項目有望帶來利潤增量， 公司攜手寧德時代布局玻利維亞鋰鹽產能亦利好長期發展。

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該行又預計，洛鉬2023至2025 年純利分別為 99.23億元（人民幣，下同）、 119.45億元及129.3億元，按年增幅為63.6%、20.4%及8.2%，給予目標價5.76港元， 對應2023至2025年預測市盈率為 11倍、9.1倍及8.4倍，首次覆蓋給予公司「增持」評級， 建議投資者關注。

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興證國際指出，公司持股80%的TFM是全球儲量最大、品位最高的在產銅鈷礦之一；持股71.25%的KFM是世界級綠地銅鈷礦。公司指引KFM氧化礦、 混合礦一期於2023年第二季投產， 達產後預計年均增加銅產量9萬噸、 鈷產量3萬噸。同時，指引TFM混合礦項目於2023年投產，達產後預計年均增加銅產量20萬噸、 鈷產量1.7萬噸。

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責任編輯：林衛