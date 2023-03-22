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【藍籌業績】恒安去年少賺41%末期息0.7人幣　滙兌虧損9億、料毛利率今年改善

股市 12:50 2023/03/22

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【藍籌業績】恒安去年少賺41%末期息0.7人幣　滙兌虧損9億、料毛利率今年改善

恒安集團 （01044） 公布，去年純利下跌41%至19.26億元（人民幣，下同），主要由於人民幣兌美元及港幣匯率於年內的大幅貶值，導致集團的稅前營運匯兌出現大幅虧損約9.13億元。若扣除稅後營運匯兌虧損，恒安集團去年盈利仍下降約10.6%。

恒安維持派末期息0.7元，全年派息則削至1.4元，按年少18%。

恒安：今年上半年消化高成本原料

恒安集團去年收入按年增8.8%至226億元，但整體毛利下跌約1.1%至約76.9億元。毛利率下跌3.4個百分點至約34.0%，主要受原材料價格大幅上漲影響。

恒安表示，雖然木漿價格有望從高位回落，但下滑幅度仍然不明朗，而且集團今年上半年才能完成消耗現有高成本的木漿庫存，木漿價格回落的利好，將於今年下半年反映在紙巾業務的成本上，屆時毛利率將有所改善。

按業劃劃分，紙巾業務銷售收入大幅上升約24.4%至約122.5億元，佔集團整體收入約54.2%，但毛利率下跌5.7個百分點至約20.7%。

衛生巾業務銷售升約0.7%至約61.6億元，佔集團整體收入約27.2%，毛利率則下跌約3.7百分點至約66.8%。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：陳韻妍

港股 恒安國際（01044） 業績公布
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