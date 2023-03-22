▲ 【證監監管】證監會發布《發牌規定簡易參考指南》 供家辦、私募、對沖基金參考

證監會發表簡易參考指南，以助家族辦公室、私募股本公司、對沖基金經理，以及海外與內地的業界專業人士更深入了解證監會發牌制度。證監會指出，指引提供有關家族辦公室的免牌照經營的條件、海外行業經驗和資格的認可，以及豁免考試規定的具體資料。

證監會表示，自去年將發牌程序全面數碼化，私募基金管理公司提出的法團牌照申請的平均處理時間已縮短至約14周。

證監會：無意擴大監管至單一家族辦公室

在指引當中，證監會表示，若單一家族辦公室並非在香港經營受規管活動，例如辦公室是以收回成本方式營運或並非以賺取利潤為目標，便毋須申請證監會的牌照。

當局重申，無意擴大監管至單一家族辦公室，然而多家族辨公室較有可能需要申請牌照，因為這類家辦通常是作商業實體營運，相應須申請哪類牌照取決於其在香港提供的服務。

私募股本公司方面，證監會表示，若相關公司會就證券進行買賣或提供意見，以至管理包括證券的投資組合（例如私人離岸公司股份或債權證），有較大可能須取牌。

對沖基金經理情況類似，由於涉及管理私募投資基金或委託帳戶，一般而言需要申請9號牌照（提供資產管理）。另外，若公司純粹為基金推廣而設立，須申請1號牌照（證券交易），證監會也會評核公司負責人員的勝任能力。

證監會指引連結

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編輯：麥德銘