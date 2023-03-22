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【業績︱電力股】潤電升近半成　全年多賺2.3倍、末期息增逾7倍至0.376元　建議分拆華潤新能源內地上市

股市 16:14 2023/03/22

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【業績︱電力股】潤電全年多賺2.3倍、末期息增逾7倍至0.376元　建議分拆華潤新能源內地上市

華潤電力 （00836） 公布全年業績。潤電2022年公司擁有人應佔利潤70.4億元，按年升近2.3倍，每股盈利1.46元，派末期息0.376元，大增近7.4倍。全年派0.586元。潤電股價績後造好，升近半成，報17.2元升4.9%，成交6.5億元。

期內，可再生能源業務核心利潤貢獻為86.5億元，跌3.1%，火電業務核心虧損為25.8億元，收窄56.5%。期內營業額1033億元，升14.3%。

2022年底，集團運營裝機容量為67,814兆瓦，運營權益裝機容量為52,581兆瓦。其中火力發電運營權益裝機為35,577兆瓦，佔比67.7%；風電、光伏及水電發電項目運營權益裝機容量合共17,004兆瓦，佔比32.3%，較2021年底上升0.2個百分點。

集團附屬電廠全年售電量為184,604吉瓦時，按年升4.1%，其中風電場和光伏電站的售電量分別升10.4%和17.8%，附屬火電廠售電量升2.6%。

集團2023年新增風電和光伏項目併網容量目標為7,000兆瓦。現金資本開支預計約為450億元，其中約306億元用於風電、光伏電站的建設；約70億港元用於火電機組建設。

建議分拆華潤新能源內地上市

另外，潤電建議分拆華潤新能源控股有限公司於內地上市。分拆公司從事風電及光伏發電業務，目前主要在中國境內投資、開發、運營和管理風電場及光伏電站。

分拆完成後，分拆公司集團仍為公司附屬公司，公司將繼續通過分拆公司集團開展風電及光伏發電業務。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 分拆 華潤電力（00836）
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