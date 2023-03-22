英超市必需品價格翻倍 低價及「實惠牌」升幅最大

英國最新調查發現，當地超市的多數日常必需品價格在過去一年內加價一倍，當中低價及超市自家品牌的升幅最大。調查呼籲超市採取行動，確保民眾能更易獲得基礎商品。

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超市價格追蹤公司Which?周三（22日）公布的最新調查指出，當地8大超市的熱門食品及飲品價格按年增加16.5%。

平均價格升幅最大屬低價必需品，達22.9%，超市自家「實惠牌」必需品價格亦有19.7%。高檔必需品的價格亦有13.8%，大品牌必需品則有13.3%。

以超市區分，低價超市升幅最大，平價超市亦有約14%。高價超市則升幅有明顯差距，當中以Morrisons升幅最大。

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雖然低價超市價格升幅最大，但以價格而言，Lidl及Aldi仍是最低價超市。部分商品價格升幅有減少，如牛油及果醬等，但其他商品如蔬菜及果汁等升幅顯著擴大。

Which?食物政策部主管戴維斯（Sue Davies）表示，數據令人憂慮，特別是低價的超市自家品牌必需品在去年的價格升幅最為顯著。

戴維斯指超市需採取措施，確保大眾能輕易獲得可負擔的日常生活必需品，尤其在需要幫助人士聚集的區域。他指零售商亦應有價格透明度，讓民眾揀選最抵買商品。

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責任編輯：吳漢培