【生成代碼】Roblox推生成式AI工具　助開發者創作遊戲

▲ Roblox宣布推出兩款測試版AI工具「Material Generator」和「Code Assist」，目標讓每位用戶都能成為遊戲創作者。（Roblox）

元宇宙遊戲平台Roblox上月表示，計畫利用AI工具輔助內容創建，例如僅需輸入文字提示，就可幫助用戶創建代碼和3D 模型。Roblox宣布推出兩款測試版AI工具「Material Generator」和「Code Assist」，目標讓每位用戶都能成為遊戲創作者。

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Roblox表示，這兩款工具分別是利用AI，提供材料生成和代碼輔助。Material Generator可為遊戲中的物件圖像，創建高質量的紋理，例如通過AI的協助，進一步使光照效果變得更加逼真。

自動總結代碼 創建用戶評論

至於Code Assist，則允許用戶通過自然語言提示創建代碼。Roblox Studios負責人 Stefano Corazza表示，該工具好比優化版的Code Pilot，除了生成代碼，更可自動總結用戶的代碼並創建評論。

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Corazza指出，兩款工具不但適用於具一定編碼經驗的創建者，同時對於沒有編碼經驗的玩家也非常有價值，最重要是為用戶提升建構遊戲的體驗，幫助現有開發人員提高工作效率。

責任編輯：陳卓賢

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