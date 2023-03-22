  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生成代碼】Roblox推生成式AI工具　助開發者創作遊戲

科技 15:00 2023/03/22

分享：

分享：

Roblox宣布推出兩款測試版AI工具「Material Generator」和「Code Assist」，目標讓每位用戶都能成為遊戲創作者。（Roblox）

元宇宙遊戲平台Roblox上月表示，計畫利用AI工具輔助內容創建，例如僅需輸入文字提示，就可幫助用戶創建代碼和3D 模型。Roblox宣布推出兩款測試版AI工具「Material Generator」和「Code Assist」，目標讓每位用戶都能成為遊戲創作者。

【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat

Roblox表示，這兩款工具分別是利用AI，提供材料生成和代碼輔助。Material Generator可為遊戲中的物件圖像，創建高質量的紋理，例如通過AI的協助，進一步使光照效果變得更加逼真。

自動總結代碼   創建用戶評論

至於Code Assist，則允許用戶通過自然語言提示創建代碼。Roblox Studios負責人 Stefano Corazza表示，該工具好比優化版的Code Pilot，除了生成代碼，更可自動總結用戶的代碼並創建評論。

【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat

Corazza指出，兩款工具不但適用於具一定編碼經驗的創建者，同時對於沒有編碼經驗的玩家也非常有價值，最重要是為用戶提升建構遊戲的體驗，幫助現有開發人員提高工作效率。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Optical Easy推自家品牌　疫下4個月回本
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用
2023/03/21
【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用
【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢
2023/03/21
【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢
【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
今日
【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%
今日
【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%

你可能感興趣

【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用
17:14 2023/03/21
【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用
【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢
21:21 2023/03/21
【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢
【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
今日 07:25
【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機
人工智能 遊戲 雲端 電玩手遊 科技產品 元宇宙 遊戲平台

上一篇文章

【Adobe Summit】生成式AI興起引失業恐慌　Adobe高管：仍難以完全取替人類工作

下一篇文章

【AI製圖】DALL-E AI圖像生成功能　引入至Bing及Edge
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用
【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用
【電動車】平治將投資數十億美元　促北京、德國等電動車廠轉型
【電動車】平治將投資數十億美元　促北京、德國等電動車廠轉型
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢
【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢
【AI電影製片】《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司新研發　輸入文字變成電影
【AI電影製片】《奇異女俠玩救宇宙》幕後AI公司新研發　輸入文字變成電影
【遭Google下架】拼多多App疑存有惡意軟件　Google Play商店程式下架
【遭Google下架】拼多多App疑存有惡意軟件　Google Play商店程式下架
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款