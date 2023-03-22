馬明哲談平安保險高質量發展戰略

中國平安董事長馬明哲在剛過去的2022年全年業績發佈會上，以三組關鍵字 -- 可持續增長、高質量增長結構、增長高質量 -- 總結平安保險高質量發展的戰略指導原則。

馬明哲說：

• 可持續：平安過去20年業務利潤持續增長，實現可持續、穩定的增長，而不是大起大落。未來可繼續保持雙位數增長。



• 增長結構：平安綜合金融業務非常穩健，我們堅定看好醫療健康養老是未來最大的需求，戰略佈局瞄準綜合金融+醫療健康，增長結構前景是非常好的。



• 增長質量：平安一直保持高ROE回報率，我們這次公佈營運ROE達17.9%，增長質量是非常好。

馬明哲：高質量發展要把握三個關鍵字

壽險NBV觸底反彈態勢將持續

壽險是平安保險的重中之重，市場關注新業務價值的轉正訊號。在業績會上，聯席CEO陳心穎表示，壽險改革正逐步顯現效果，預期壽險一季度和全年新業務價值將實現正增長，給市場注入了強心針。

相關的2022年數據可反映三年壽險改革獲得的成效趨勢：

• “三高”（高素質、高產能、高收入）代理人團隊正在形成，人均產能和人均收入均實現雙位數增長，代理人人均新業務價值同比增長22.1%，代理人收入同比增長22.5%。

• 新銀保渠道隊伍已招募超過1,600人，9成以上擁有本科學歷，銀保渠道新業務價值同比增長15.9%。

• 面向3,000多萬“孤兒單”客戶提供網格化服務，已試點25個城市，建立線下專員8,000人，試點地區13個月保單繼續率按年提高14個百分點。

• 產品改革方面，“保險+服務”差異化經營優勢貢獻業績效果顯著，享有“保險+”服務權益的客戶貢獻的新業務價值占比達到55%。

平安保險估值修復可期

平安保險不斷深化“綜合金融+醫療健康”戰略。集團已經運作非常成熟的綜合金融模式，通過“一個客戶、多種產品、一站式服務”在不同場景為客戶提供覆蓋保險、銀行和投資的金融服務。

醫療健康方面，平安保險在中國打造 “管理式醫療模式”，即代表支付方整合供應方。支付方即平安保險2.27億的個人客戶。平安主要做三項工作，即建立統一服務標準-負責採購供應商-監督供應商，最終目標是要建立龐大的醫療服務網絡，為客戶提供市場性價比最高的服務。

擁有穩健的綜合金融平台，加上壽險改革，為平安保險未來的高增長奠定扎實基礎；在醫療健康服務的佈局和發展，將為集團帶來長遠價值的提升空間。內地宏觀環境回暖為平安保險的業績持續增強提供有利條件，估值修復確實可以期待。

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