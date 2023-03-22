【AI製圖】DALL-E AI圖像生成功能　引入至Bing及Edge

▲ 雖然Bing Image Creator目前是免費使用，但就存在一些使用限制。（Microsoft）

OpenAI去年9月開放文字轉圖像模型DALL-E，只需輸入關鍵字就能生成相應的圖像。微軟（Microsoft）宣布推出「Bing Image Creator」預覽版，並會把DALL-E的圖像生成功能，引入至旗下搜尋引擎Bing及瀏覽器Edge。

【AI大戰】Google開放Bard存取權限 硬憾ChatGPT、Bing Chat

微軟表示，在Bing Image Creator預覽版中，DALL-E的圖像生成功能已添加至Bing及Edge的側欄，用戶只需點擊該功能，就可向AI輸入描述圖像的提示語（Prompt），然後等待數十秒，就會自動繪製圖片，惟目前提示語只支援英文輸入。

【數碼人才】調查：高數碼技能員工 平均收入高58%

雖然Bing Image Creator目前是免費使用，但就存在一些使用限制。每位用戶起初始只會有25點，每生成一張圖片就會消耗1點。當點數用完後，用戶需排隊等待生成圖片，或者可通過Microsoft Rewards兌換更多點數。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：