【銀行危機】晉達：雷曼事件記憶猶新 監管機構不會再容許大銀行倒閉

歐美接連爆發銀行危機，晉達多元資產增長團隊聯席主管Iain Cunningham接受本報專訪時認為，銀行體系由市場信心所建構而成，基於雷曼兄弟倒閉引發的系統性風險記憶猶新，故今次監管當局迅速採取行動應對銀行問題，若銀行出現財困的問題持續，不排除銀行界會有更多大行吞併小行的交易出現。

Cunningham表示，美國矽谷銀行（SVB）等地區性銀行倒閉，源於美國的銀行監管主要針對大型金融機構，對中小型銀行的監管力度相對輕，而出事的瑞信財政實力一直欠佳，又未能成功重組，因此相關銀行相繼出現問題，但整體來看，「目前核心銀行體系仍相當健康，反映2008年雷曼危機及2011年歐債危機後實施的措施行之有效」，大型金融機構的槓桿比率普遍偏低，流動性充裕，財政實力明顯較15年前穩健。

「SVB事件發生後，或會引來市場對在中小行存款的憂慮，導致存款由中小型銀行流向大型銀行，對中小行來說打擊更大，故要小心避免有關風險出現。」

中小銀行或遇新監管措施

他預期，歐美監管當局會重新評估目前銀行業情況，並推出新的監管措施，特別是針對中小行的措施。

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）出手為矽谷銀行存款作擔保，有人批評會引來道德風險。

Cunningham認為，雷曼兄弟倒閉的事件，對監管機構來說仍然記憶猶新，當年雷曼倒閉引發系統性金融風險，全球金融市場震盪，所以當局容許另一家銀行倒閉的可能性偏低，而將中小行與大型銀行合併，可有效解決銀行問題，「若未來再有銀行出現問題，不排除會有更多合併交易」。

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編輯：麥德銘