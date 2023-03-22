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【AI芯片】Nvidia為出口中國特製H800 AI芯片、繞美國H100禁令　新推雲租賃服務谷AI

新經濟追蹤 11:25 2023/03/22

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【AI芯片】Nvidia為出口中國特製H800 AI芯片、繞美國H100禁令　新推雲租賃服務谷AI

美國芯片巨頭英偉達（Nvidia，美：NVDA）舉行年度GPU技術大會（GTC），公布向程式開發商提供配置先進芯片型號A100及H100的超級電腦租賃計劃DGX Cloud，令開發商能以較低廉成本，開發ChatGPT般的人工智能（AI）服務。與此同時，外電指出，Nvidia已為中國特製H800芯片，以滿足美國禁向華出售A100、H100芯片的命令。

Nvidia去年已因應美國最新禁令，削弱A100芯片部分能力，改製成A800芯片。公司最新表示，已經類似地開發一款可出口予中國的H800芯片，並且已交由中國雲科技商使用，包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、百度 （09888）

Nvidia未有明確指出中國特製被芯片有何分別，有芯片界人士向外電指，H800與H100最大分別在於，前者在芯片間傳輸速度只及H100一半。

Nvidia行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）稱，相信中國開發商有能力提供頂級系統服務，而中國初創公司亦有機會開發自家的大語言模型。

黃仁勳：AI的iPhone時刻已到

黃仁勳在GTC再次形容「AI的iPhone 時刻已到」，Nvidia已與微軟（美：MSFT）、Google 母企Alphabet（美：GOOG）合作，提供超級電腦服務。

最新的雲租賃服務，Nvidia會與甲骨文（Oracle，美：ORCL）等夥伴合作，用戶可經網路瀏覽器，便從DGX超級電腦存取資料。

雖說成本較低，但訂戶每個月須支付37,000美元（約29萬港元），才能使用內建英偉達8組旗艦芯片A100或H100的超級電腦。

隨ChatGPT在全球大熱，英偉達今年股價逆市累升77%，市值漲至美國芯片界老牌巨企Intel（美：INTC）5倍。

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編輯：麥德銘

編輯：麥德銘

 

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