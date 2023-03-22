【AI大戰】Google開放Bard存取權限　硬憾ChatGPT、Bing Chat

▲ Google表示，Bard是Google對話程式語言模型LaMDA 的「輕量化和優化版本」。（Google）

AI聊天機械人的競爭愈趨激烈，繼OpenAI的ChatGPT和微軟（Microsoft）的Bing Chat後，Google亦宣布開放旗下AI聊天機械人Bard的存取權限，現時美國和英國的用戶已可在「bard.google.com」加入候選名單。

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早於2月初，Google已發布有關Bard的消息，惟在Twitter上首次亮相時，Bard因為回覆了錯誤答案而備受評擊。Google產品副總裁Sissie Hsiao和研究副總裁Eli Collins表示，Bard將會逐步擴展至更多國家和語言，現時已率先為美國和英國的用戶開放。

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有別於Bing AI是基於OpenAI 的GPT-4 運行，Bard則是Google對話程式語言模型LaMDA 的「輕量化和優化版本」。Google行政總裁Sundar Picha指出，Bard肯定會有出錯的可能，但更重要是從測試者的反饋中獲得改進，現時已有逾8萬名Google員工參與Bard的測試。

責任編輯：陳卓賢

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