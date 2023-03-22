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比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」

環球社會熱點 10:58 2023/03/22

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微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）周二（21日）發表文章，指人工智能（AI）是數十年來最重要的技術進步。他指AI是微處理器（microprocessor）、電腦、互聯網和手機的根基，認為AI將改變民眾工作、學習、旅行、獲得醫療及交流的方式。

ChatGPT難取代15大職業 高學歷反更易失業 【下一頁】

比爾蓋茨透露，他在2022年時向OpenAI團隊提出，要訓練一眾可以通過美國大學預修（AP）生物學考試的AI，但同時要求，AI不能接受具體生物學問題訓練。團隊數月後公布測試結果，AI在滿分為50分的考試中獲得49分。

比爾蓋茨其後再要求AI，撰寫一份回函，收信人是一名有子女患病的父親。比爾蓋茨指，AI的回答非常深思熟慮，甚至較當時在場的大部分人士給予更好。他在當刻明白，已見證自圖形用戶界面（GUI）以來，最重要的技術進步。

GUI是一種視覺顯示方式，允許民眾使用圖像和圖標交流，而非僅僅顯示文本及需要輸入命令。其面世導致1980年代Windows和Mac OS操作系統的誕生，至今仍是電腦系統關鍵部分。比爾蓋茨相信，AI能帶來同樣的進步。

升級版ChatGPT考試拎高分 GPT-4 獲醫學專家力讚 【下一頁】

比爾蓋茨指AI可用於挽救生命，其推動的改革對貧窮國家尤其重要，有助降低相關國家的5歲以下兒童高死亡率。有關國家大批民眾終生未曾就醫，而AI可以協助當地醫護提高工作效率，例如處理保險索賠、文書工作等。

比爾蓋茨同時呼籲政府和業界合作，限制AI帶來的風險。他指市場不會自然生產能協助貧窮人群的AI產品及服務。但擁有可靠資金和正確的政策，政府和慈善機構可以確保AI能被用於減少不平等。他認為就如世界要最聰明的人專注解決最大的問題一樣，亦需最好的AI專注於最大問題。

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責任編輯：李俊儀

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