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【俄烏戰爭】普京批援烏「核武」 貧鈾彈 英斥假消息

環球政治 10:40 2023/03/22

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前批評，英國如援助烏克蘭的軍事裝備中包括貧鈾彈（depleted uranium ammunition），俄國將作出相應行動。英國國防部則反指，俄羅斯散播假消息。

【俄烏戰爭】岸田文雄將晤澤連斯基 G7領袖中最遲訪烏 【下一頁】

普京指英國如援助烏克蘭「挑戰者2型」（Challenger 2）坦克時，同時提供貧鈾彈，即西方集體使用涉及「核成分」的武器，俄羅斯將採取相應行動。

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）亦表明，英國的舉動使俄羅斯與西方爆發「核衝突」前，只有愈來愈少選擇。

俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 【下一頁】

英國國防部政務大臣Annabel Goldie早前曾稱，援助烏克蘭的挑戰者坦克部分彈藥將包括含有貧鈾的穿甲彈，俄方相信正是回應此言論。

國防部發言人表明，英軍使用含貧鈾的穿甲彈已有數十年歷史，俄羅斯亦早已知道此情報，今次卻蓄意利用情報及散播假消息。英媒指英國不視貧鈾彈為核武，俄軍亦有使用含貧鈾彈藥。

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責任編輯：吳漢培

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