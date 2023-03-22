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【局長訪問】銀行滿足監管照急爆煲？　許正宇：難做事後孔明、對香港金融穩健有信心

宏觀解讀 10:41 2023/03/22

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環球監管機構在金融海嘯加強銀行監管，美國中小銀行以至瑞信滿足資本充足指標下，依然都在短時間內爆發流動性危機。財庫局局長許正宇接受本報訪問時稱，難以「事後孔明」式指正其他地區哪些地方出錯，一再重申對香港金融系統穩健、監管制度整全，銀行資本充足率遠高於國際監管要求。

許正宇不評論最新風波會否演變成雷曼事件衝擊環球金融體系，但指在瑞銀收購瑞信時，英美歐等央行提供額外美元流動性是積極一步，現時銀行間運作暢順。

最新爆發危機的銀行都遇上客戶急速走資，目前香港存款保障為50萬港元，低於美國25萬美元以至其他主要發達市場。被問及會否考慮提高存保金額提升市場信心時，許正宇稱要方方面面去考慮，好難只提一、兩個措施來改善信心。

他表示，港府與監管機構會持續作跨市場監察，又稱可以借機會推廣香港優勢，吸引世界資金。

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記者：麥德銘

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