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【業績｜醫藥股】聯邦製藥全年多賺6成 加末期息連特別息共0.2元人民幣、向恒大索償3.4億正排期
股市 10:53 2023/03/22
聯邦製藥 （03933） 公布，2022年純利按年增60%至15.8億元（人民幣，下同）；收入按年增16.8%至113.3億元。聯邦製藥建議末期息派0.14元，按年增75%，並加派特別股息兩倍至0.06元，全年度派息共0.25元。
聯邦製藥曾與恒大地產 （03333） 作投資合作，去年向法院提出訴訟，涉未償還代價約3.4億元，今年2月21日已作首次開庭，將排期繼續審理。
集團主要生產中間體產品、原料藥及制劑產品。
中間體銷售按年下降5.9%至約16億元，原料藥按年增30.4%至51.7億元，制劑產品按年增13%至45.6億元。集團解釋去年原料藥產品銷售價格及銷量持續上漲，中間體產品銷售價格則維持高位。
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記者：宋佩恩
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