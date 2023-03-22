新務實主義推動消費重心下沉

在文化因素、社會因素和心理因素共同影響作用下，人們的消費行為發生改變，對於價格的敏感性與對於品質的追求同步提升。這種追求務實的品質不僅體現在對於商品價格的關注與品質的關心，也體現在對於商品配套服務的關切，重心下沉的市場與更新換代的需求將造就中國消費築基的投資熱點。

文化層面，決定了一個社會如何定義消費，以及需要購買哪些商品和服務，也影響著消費者對不同商品和服務的需求量和願望，以及對此的看法。比如，在一個傳統的文化環境中消費者可能更偏愛購買傳統的商品和服務，在現代文化中消費者可能更偏愛購買高科技的商品和服務，而中國勤儉節約、腳踏實地的傳統文化，恰好塑造中國消費的務實性，也解釋了中國儲蓄率高於歐美國家的底層邏輯。

社會層面，消費需求偏好也受到生命週期影響，因為人們在不同年齡段會產生不同的消費需求。例如，年輕人可能更偏愛購買娛樂性的商品和服務，而中老年人可能更偏愛購買社會和家庭的產品和服務。同時，生活水準的不同也會影響消費者的消費行為，因為人們在不同的生活水準上可能會有不同的消費偏好。隨著居民年齡的增大，中國進入老齡化社會，部分耐用消費品增長趨於飽和，消費重心也將轉移至教育、醫療保健以及養老等基礎性服務消費，高層次、高品質、個性化、多元化的養老消費占比將逐步提高。

心理層面，最近三年受到疫情衝擊導致的心態變化也對居民消費偏好產生了長久的影響。短期來看，人員出行自由度提升，消費場景的恢復，有助於各種商品及服務消費恢復，消費重新回到增長軌道。長期來看，學術論文發現在經歷過在災難，如洪水、地震以及新冠等事件之後，居民之後的消費心態會發生變化，對於價格的敏感性與對於品質的追求同步提升，體現為無差異曲線的斜率上行與外移，我們稱之為新務實主義消費。

新務實主義消費是追求務實的品質，不僅體現在對於商品價格的關注與品質的關心，也體現在對於商品配套服務的關切。我們認為，在新務實主義消費下，衣食住行等基礎性消費在中國仍將作為主導的消費領域，重心下沉的市場與更新換代的需求將造就中國消費築基的投資熱點，體育鞋服和專業運動、健康飲食、綠色智慧家電、綠色住宅、新能源汽車等細分行業或將受益於新務實主義的消費習慣。

責任編輯︰梁浩碩