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保誠「優秀人才培訓師」 睿智傳承　啟迪成功之路

iMoney智富 00:00 2023/03/25

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（左起）洪盛興、彭嘉璐、林映秋、袁珮晶及柳瑞興貫徹保誠的傳承文化，打造新時代領袖。

俗語有云：眾人拾柴火焰高。無論是傳承睿智，還是複製成功，假如團隊上下同心協力，成效定必倍增。為把公司的優秀服務理念與團隊的成功經驗傳承，保誠保險有限公司（保誠）近年力推「優秀人才培訓師」（前身為「榮譽培訓導師」）計劃，定期邀請傑出的團隊領袖分享營銷管理、團隊發展與招募、客戶服務及理賠，甚至領導才能的獨特見解，藉此配合市場形勢與發展大局，貫徹公司以客為本的服務理念。

到底保誠「優秀人才培訓師」計劃如何做到教學相長，支持公司及行業打造新時代領袖？今期就由多位來自「卓聯」區域的優秀人才培訓師分享箇中體會。

滙聚人才　林映秋助人成就富而樂人生

林映秋相信透過凝聚人才，傳承彼此的知識與經驗，能為客戶及社會創造更大價值。

每種樂器都有其獨特音色和特點，假如能互相配合，往往能令優美的旋律變得更具層次。「儘管演奏技巧多麼高超，但若只得一個小提琴手，也難以展現出一首交響曲的磅礴氣勢。」這亦足以解釋為何保誠資深區域總監林映秋（Andrew）把營業區域命名為「卓聯」，以「雖獨當一面（卓），仍走在一起（聯）」的理念滙聚人才，冀為客戶及社會創造更大價值。

林映秋深明招賢納士，除可盡收集思廣益之效，更能做到資源整合，從而更有效地培育新時代領袖。總結其入行30多年的經驗，他強調招募和挑選合適人才，對團隊持續發展至關重要。「我常常提醒團隊伙伴們：People buy people first，意指若理財顧問要成為客戶首選，必先做好自己，不斷提升自身的專業知識、溝通能力及工作熱誠。」

知識及技巧可透過進修和練習不斷提升，林映秋多年來積極凝聚團隊力量，為團隊構建理想的工作和增值平台；他亦樂見保誠對人才和傳承的重視，故也應邀擔任公司資深優秀人才培訓師。

「保誠雖求才若渴，但也相當重視入職理財顧問的教育背景，就如當年我入行時，公司招募的大部分均為大學生，這令我深切體會到保誠對人才和專業的追求。」林映秋期望透過個人經驗分享，以及為不同背景的精英建立具願景的事業發展平台，積極回饋公司和業界。

複製成功　洪盛興、彭嘉璐傳承分享文化

彭嘉璐（左）和洪盛興皆期望透過「優秀人才培訓師」計劃，鼓勵同事以堅定信念面對任何挑戰，昂首邁步向前。

外向、健談看似是理財顧問的必備元素，但洪盛興（Kilias）和彭嘉璐（Carol）卻以行動證明，無論是靜是動，同樣可以在行業綻放光芒。「由於自己性格內向，入行初期可謂舉步維艱。」洪盛興憶述最初加入理財策劃行業時如是說。然而像其酷愛的越野跑運動般，既已立定志向，就應抱着「可以成功，可以失敗，但不可以後悔」的信念砥礪前行、堅持到底。

「理財顧問的工作和越野跑同具挑戰性，我自小沉默寡言，而運動天賦亦乏善可陳，但我相信『千里之行，始於足下』。」一步一腳印，洪盛興除連續12年成為百萬圓桌（MDRT）會員，亦獲邀擔任保誠優秀人才培訓師，前年更榮膺香港管理專業協會（HKMA）傑出培訓師。「公司濃厚的分享文化使我獲益良多，我也期望回饋公司和行業，將這分享文化傳承。」

至於為人樂天、主動的彭嘉璐，因着事業發展前景毅然投身保險業，並憑其樂於助人、不計較的性格，深受客戶和團隊成員歡迎，入行14年間10度取得MDRT資格，包括兩次超級會員（COT），2017年亦於有銷售界奧斯卡之稱的HKMA傑出推銷員大賽凱旋，足證外界及客戶對其專業服務的肯定及認同。

「薪火相傳就是把自己所學到的傳承予他人，我相信透過卓聯的新人培訓平台，以及擔任公司優秀人才培訓師，不僅可助學員輕鬆複製成功，亦可實現教學相長，為行業培育更多人才，與客戶共建富而樂的人生。」彭嘉璐說。

承上啟下　柳瑞興、袁珮晶施與受同享豐盛

柳瑞興（左）和袁珮晶矢志透過知識和經驗傳承，助同事持續提升及突破自我，令更多客戶獲得專業的服務。

常言道：授人以魚，不如授人以漁，柳瑞興（Patrick）和袁珮晶（Gloria）卻認為兩者實可並行而不悖，所以毅然踏出舒適圈投身理財策劃行業。柳瑞興在90年代曾於中學任教生物科，儘管同為育人事業，但他追求的乃可以成就別人的挑戰性工作。

成功固非一蹴即成，而要持續成功，更要無數的堅持與專注。入行逾四分一世紀，柳瑞興除9次榮膺MDRT會員，更屢獲業界獎項。「成功不單是造就自己成功，還要幫助別人實現夢想。」本着這份信念，柳瑞興積極在團隊和公司分享提升個人感染力和拓展市場的心得。「理財策劃講求公司前綫後勤同事的團隊合作，透過經驗分享，有助世代累積的心血結晶得以傳承。」

從事人力資源管理工作逾10年，袁珮晶同樣抱持助人自助的精神，致力讓客戶獲得富而樂的人生。她更透過擔任保誠優秀人才培訓師培育新血，讓行業變得更專業。「昔日我得到前輩提點，今日我把專業知識分享給身邊同事，讓更多人得到祝福。」她指出，由於其客戶來自不同階層及背景，故相信日常有關保障概念與規劃的實戰經驗分享，能為同事帶來最大裨益。

回首13年的理財顧問生涯，袁珮晶取得11次MDRT及1次COT資格，她直言有關殊榮的最大意義，在於回饋客戶的支持。「追求卓越及專業服務，效果未必會即時浮現。但只要我們作為客戶的終身陪伴者，致力守護其財富及健康，假以時日客人定必感受到我們的用心。」

（特約）

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