【數碼人才】調查：高數碼技能員工　平均收入高58%

▲ AWS香港暨台灣總經理王定愷（左）及PCCW Global 高級副總裁歐陽鈺民提到，無論是企業或員工，在推動和學習數碼技能時，都不應「害怕失敗」，因為只有曾經錯過，就不容易再錯；當打好基礎後，在未來就能更穩健地靈活應用。（陳永康 攝）

全球企業和政府機構近年加速數碼轉型，市場對擁有數碼技能的員工需求持續上升。Amazon Web Services（AWS）的最新報告指出，使用高階數碼技能（包括雲端架構、軟件開發、人工智能或機器學習）的員工，與受過類似教育但不在工作中使用數碼技能的員工相比，前者的每年收入平均高出58%。

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AWS在《香港數碼技能研究：科技人才帶來的經濟效益》報告中，訪問了香港逾300家來自公私營機構及不同行業的僱主，發現有77%受訪香港僱主正尋求填補數碼技能的職位空缺，但也有72%人指出，能找到他們需要的人才是極大的挑戰。

然而，有不少企業已開始意識到接受行業認證可緩解數碼人才荒，有69%僱主就表示，擁有數碼認證或培訓課程的人，都可以此資格替代學士學位入職。

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具高階數碼技能 可獲更多工作滿足感

另一方面，具備高階數碼技能的員工不但在收入擁有優勢，且也獲得更多的工作滿足感。研究指出，多達50%掌握高階技能的香港員工擁有較高的滿意度；相比之下，具有「中階數碼階技能」（包括拖放式網頁設計、偵錯應用程式、數據分析）和「基礎數碼階技能」（包括使用電郵、文字處理辦公軟件、社交媒體）的員工，對工作感到滿意的比例分別只有26%和36%。

AWS香港暨台灣總經理王定愷認為：「當員工透過學習數碼技能，獲取更多工作上的滿足感，同時企業也因此獲得更高的營運效率和創新成績，從而賺取更多的收入，這種相輔相乘的增長循環，絕對有利提升企業競爭力。」所以通過加強和再培訓員工的數碼技能，對於企業本身，以至為香港帶來經濟效益，保持全球競爭力，都是刻不容緩的事。

記者：陳卓賢

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