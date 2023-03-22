【港股市況】騰訊放榜+儲局公布議息結果在即　恒指黑期升約146點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局將公布議息結果，騰訊 （00700） 將於收市後放榜。美股上揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開189點，恒指料開報19448點。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價高1.34元或2.6%，騰訊ADR折合報344.97元，較港收市價高1.37元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.08元，較港收市價高1.58元或2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

即市走勢︰

【09：13】期指開報19450點，升180點。

【08：42】恒指黑期升約146點，報19403點，道指期貨跌19點，報32755點。

【07：45】【騰訊系業績】騰訊音樂美股瀉9% 活躍用戶續減

【07：45】【業績前瞻】騰訊今日公布第4季業績 券商料遊戲營收承壓、關注視頻號吸金力

【07：45】【Morning精點】瑞信AT1債最大買家曝光｜林俊傑被指不尊重MIRROR

【07：45】港股ADR收報19448點，升189點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價高1.34元或2.6%，騰訊 （00700） ADR折合報344.97元，較港收市價高1.37元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.08元，較港收市價高1.58元或2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】儲局議息前夕，市場恐慌情緒緩和，美國財長耶倫表示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。耶倫講話有助美股氣氛，市場風險胃納再升，道指收市升316點，報32560點；標指升51點，報4002點；納指升184點或1.58%，報11860點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點 阿里美股高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

責任編輯︰梁浩碩