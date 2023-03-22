【港股市況】阿里巴巴、滙豐升逾3%　美團逆市軟　恒指午後初段升近400點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局將公布議息結果，騰訊 （00700） 將於收市後放榜。港股高開169點，其後升幅擴大，曾升最多516點，高見19775點，恒生指數半日升370點，報19629點，收復10天綫（約19434點），成交612.6億元。科指升1.5%，報4023點。阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾3%，騰訊績前升2%，美團 （03690） 偏軟逆市跌近0.1%，內房、車股造好，蔚來 （09868） 升7%，龍湖 （00960） 升逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：33】【業績｜地產】嘉華國際去年盈利跌近6成 維持派末期息14港仙、周息率7.4厘

【13：19】潤電 （00836） 績後升3%，高見17.16元。

【13：18】【業績｜體育用品】特步國際全年多賺1%、午後曾彈6% 末期息少派47%至7.1港仙

【13：14】騰訊 （00700） 午後升幅略收窄至1.5%，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升近3%。

【13：11】雅居樂 （03383） 中午發盈警，股價午後升幅收窄至0.5%。

【13：07】特步 （01368） 績後升逾6%，高見8.77元。李寧 （02331） 升逾2%，安踏 （02020） 升逾1%。

【13：01】石藥 （01093） 午後曾升逾7%，高見8.78元，最新升逾4%。石藥全年多賺8.7%、派息11仙。另外，石藥公布自研新冠mRNA疫苗獲納入緊急使用。

【13：00】港股午後初段升約388點，報19647點，科指升1.6%，報4029點。

【12：50】【藍籌業績】恒安去年少賺41%末期息0.7人幣 滙兌虧損9億、料毛利率今年改善

【12：34】【證監監管】證監會發布《發牌規定簡易參考指南》 供家辦、私募、對沖基金參考

【12：35】【業績︱電力股】潤電全年多賺2.3倍、末期息增逾7倍至0.376元 建議分拆華潤新能源內地上市

【12：00】恒生指數半日升370點，報19629點，收復10天綫（約19434點），成交612.6億元。科指升1.5%，報4023點。阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾3%，騰訊 （00700） 績前升2%，美團 （03690） 偏軟逆市跌近0.1%，內房、車股造好，蔚來 （09868） 升7%，龍湖 （00960） 升逾4%。

【11：53】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 升4%，雅居樂 （03383） 升2%，龍湖 （00960） 升近半成。

【11：52】金蝶國際 （00268） 反彈一日後，股價今日逆市再跌逾4%，低見13.78元。

【11：49】【新股IPO】力盟科技2405孖展超購近8倍 一文看清IPO消息（不斷更新）

【11：42】港股中午收市前升約378點，報19637點，科指升1.6%，報4027點。

【11：32】上證半日升0.3%，深證升0.4%，創業板指偏軟，微跌0.01%。

【11：04】恒指升幅收窄至約339點，報19598點，科指升1.5%，報4024點。阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升近3%，騰訊 （00700） 升近2%，美團 （03690） 跌0.8%

【10：55】【新股IPO】力盟科技2405孖展暫錄1.3億 超購7.8倍（附表）

【10：54】【業績｜醫藥股】聯邦製藥全年多賺6成 加末期息連特別息共0.2元人民幣、向恒大索償3.4億正排期

【10：49】中興通訊 （00763） 升半成，破頂高見26.3元。

【10：35】大市升勢略為回順，升幅收窄至400點內，報19655點，升396點，科指升1.9%，報4041點。

【10：23】美團 （03690） 最新逆市向下，轉跌0.2%，低見129.8元。

【10：10】綠領控股 （00061） 預期去年度虧損不少於2.05億元，相對2021年度純利2.65億元，綠領股價逆市跌33%，低見0.135元。

【10：06】恒指升幅擴大至500點，報19772點，升514點，科指升2.7%，報4072點。

【10：02】滙豐 （00005） 最新升逾3%，渣打 （02888） 升近半成，友邦 （01299） 升近3%。

【10：00】藥明生物 （02269） 將於今日公布業績，股價績前升逾4%，早段高見52.15元。

【09：57】中芯國際 （00981） 逆市跌0.8%，華虹半導體 （01347） 破頂高見35.25元後轉跌逾2%。

【09：54】大市曾升近500點，高見19746點，最新升約445點。

【09：50】百度 （09888） 股價逆市跌逾1%，低見145.8元。

【09：46】【業績】零跑科技彈3% 去年收入增3倍至124億 毛利率改善

【09：41】滙豐 （00005） 升約3%，友邦 （01299） 升3%。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段升幅擴大至近4%，高見83.7元，大市升幅擴大至400點，報19674點，升415點，重上10天綫，科指升2.2%，報4052點。

【09：37】【業績｜餐飲股】九毛九升1% 按年少賺86% 末期息減至1仙

【09：33】吉利 （00175） 升6%，比亞迪 （01211） 升3%，長汽 （02333） 、廣汽 （0238） 升逾2%。

【09：31】港股開市後升幅擴大至300點，報19567點，升308點，科指升1.7%，報4030點。

【09：29】Tesla（美︰TSLA）升逾7%，蔚來 （09866） 升逾4%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【TSLA】特斯拉獲穆迪充電 股價勁升8%直衝200美元關 評級升至投資級別

【09：28】固生堂 （02273） 跌逾3%，固生堂折讓8%配售1040萬股，淨籌5.4億元。

【09：26】恒地 （00012） 逆市偏軟跌0.4%。恒地去年基礎盈利按年減少29%至96.29億元，派息1.3元，全年派息1.8元。

【業績│地產股】恒地去年基礎盈利按年減少29%、末期息1.3元 現價股息率6.8厘 樓市可受惠經濟復甦

【09：25】金山軟件 （03888） 去年轉蝕60.5億元人民幣，擬派末期息0.13港元，按年升8.3%，股價績後升逾2%。

【業績｜SaaS】金山軟件去年轉蝕逾60億人幣 受累金山雲投資計提減值撥備 惟末期息升8%至13仙

【09：24】眾安在綫 （06060） 績後升逾1%。眾安在綫去年虧損13.56億元人民幣，相對2021年賺11.65億元人民幣。

【業績｜內險股】眾安在綫去年轉蝕13.6億人幣 港虛銀ZA Bank淨收入增逾倍、虧損收窄8%

【09：24】同程旅行 （00780） 去年轉虧損1.5億元人民幣，股價績後升近2%。

【業績｜旅遊股】同程旅行去年轉蝕1.5億人幣 旅遊復甦趨勢料轉強、重點拓下沉市場

【09：21】騰訊 （00700） 績前升近1%，阿里巴巴 （09988） 升2%，美團 （03690） 升1%，滙豐 （00005） 續彈近2%，恒指高開169點，開報19428點，科指升1.2%，報4012點。

【09：13】期指開報19450點，升180點。

【08：42】恒指黑期升約146點，報19403點，道指期貨跌19點，報32755點。

【07：45】【騰訊系業績】騰訊音樂美股瀉9% 活躍用戶續減

【07：45】【業績前瞻】騰訊今日公布第4季業績 券商料遊戲營收承壓、關注視頻號吸金力

【07：45】【Morning精點】瑞信AT1債最大買家曝光｜林俊傑被指不尊重MIRROR

【07：45】港股ADR收報19448點，升189點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.24元，較港收市價高1.34元或2.6%，騰訊 （00700） ADR折合報344.97元，較港收市價高1.37元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.08元，較港收市價高1.58元或2%。

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【07：30】儲局議息前夕，市場恐慌情緒緩和，美國財長耶倫表示，有必要時要作干預，保護中小型銀行，可能會大規模保障存戶，以阻止擠提風險蔓延。耶倫講話有助美股氣氛，市場風險胃納再升，道指收市升316點，報32560點；標指升51點，報4002點；納指升184點或1.58%，報11860點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升141點 阿里美股高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

責任編輯︰梁浩碩