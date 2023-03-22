▲ 【美股業績︱GME】GameStop上季扭虧賺4820萬美元 股價盤後飈升近五成

GameStop遊戲驛站（美︰GME）公布季度業績。GameStop上季扭虧為盈，賺4820萬美元，收入按年跌1.2%至22.3億美元，每股收益0.16美元。GameStop股價盤後大升逾48%，報26.27美。

GameStop兩年來首次錄得季度盈利，部分是通過削減成本實現。季度銷售、一般和管理費用為4.5億美元，佔銷售額的20.4%，相對於去年同期為5.4億美元，佔銷售額的23.9%。

行政總裁Matt Furlong表示，公司今年將進一步削減超額成本，包括在歐洲市場，又表示考慮通過如玩具等利潤率較高的類別來加強其業務。

Matt Furlong表示，與2021年初相比，今天的GameStop業務健康得多。

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責任編輯︰梁浩碩