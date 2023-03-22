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【騰訊概念中概股】趣頭條ADR被迫退市　最風光曾見203.9美元終累跌99.9%至0.3美元

股市 08:03 2023/03/22

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【中概股】趣頭條ADR退市　挾騰訊概念股價曾見203.9美元　最終累跌99.9%

中概股趣頭條（美：QTT）表示，對納斯達克交易所的退市決定，不會提出上訴，趣頭條於3月14日收到納斯達克通知退市的決定書，因趣頭條市值不足100萬美元，以及在180日寬限期內無法重新合規。趣頭條同時未提交2022年第二季財務文件，未能滿足要求，以及未能維持收市價於1美元以上。

納斯達克交易所早前指，趣頭條如不提出上訴，將於3月23日開市前停止交易，基於趣頭條不提上訴，故3月22日為最後交易日，投資者急掟貨，股價急跌58.9%，收報0.2956美元，成交額101萬美元。

趣頭條為騰訊 （00700） 投資企業，於2018年9月上市時，股價高見203.9美元，市值一度達46億美元，上市時騰訊持股7.7%，並已於2020年釋數沽出。趣頭條單季收入可逾10億元人民幣，惟由於未有最新財報，故未知其經營表現。

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記者：譚志偉

美股 趣頭條（美：QTT） 騰訊控股（00700） 沽出 中國概念股 騰訊 ADR
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