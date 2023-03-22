▲ 【美股業績】Nike上季收入增長14%勝預期 內地銷售額跌8%

Nike耐克（美︰NKE）公布季度業績。Nike季度純利按年跌11%至12.4億美元，收入123.9億美元，按年升近14%，高於預期的114.7億美元，每股收益0.79美元，亦高於預期0.55美元。Nike股價盤後跌2%，報123.09美元。

受累用於去庫存的減價及促銷活動增加，毛利率下降3.3個百分點至43.3%。庫存較去年同期增長16%，達到89億美元。

期內，中國雖然結束「清零」，惟內地銷售額按年跌8%至19.9億美元，低於預期的20.9億美元。行政總裁John Donahoe表示，公司對其在內地發展勢頭感到滿意，並在封鎖結束後的第二個月看到增長「真正回升」。

至於除中國外，所有其他市場的銷售額均錄得雙位數增長，北美銷售額增長27%，歐洲、中東和非洲收入增長17%。亞太地區和拉丁美洲銷售額增長10%。

Nike預計本財年收入將錄得高個位數增長，毛利率將下降2.5個百分點。

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責任編輯︰梁浩碩