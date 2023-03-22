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【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？

宏觀解讀 07:41 2023/03/22

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【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？

美國聯儲局將於本港周四凌晨公布議息結果。此前因面對銀行危機，加息0.25厘及暫停加息的機會率，一度「五五波」，不過近期市場恐慌情緒略為緩和，而根據利率期貨最新顯示，本月加息0.25厘的機會率，由一日前的73.8%升至為88.6%，至於暫停加息的機會率則由26.2%降至11.4%。

此前儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示美國最近經濟數據較預期強勁，為打擊通脹，必要時準備提速加息，其「鷹調」令市場認為3月七成機率加息0.5厘。

至於目前市場預期，今月加息0.25厘後，5月再加息0.25厘見頂，7月開始掉頭減息0.25厘。

【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息　馬斯克回應︰至少減0.5厘

【美國加息】普徠仕料下周儲局加息0.25厘　銀行倒閉不能歸咎儲局幣策

【美國加息】PIMCO：聯儲局下周將加息0.25厘　銀行體系或會出現併購或集資活動

責任編輯︰梁浩碩

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