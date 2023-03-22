▲ 【TSLA】特斯拉獲穆迪充電 股價勁升8%直衝200美元關 評級升至投資級別

Tesla特斯拉（美：TSLA）股價單日再急升14.33美元或7.8%，收報197.58美元，再挑戰200美元水平，成交296億美元。特斯拉急升，因評級機構穆迪賦予特斯拉投資級別地位，將信用評級提升1級至Baa3，擺脫投機級別的地位，繼標普後，獲第二間評級機構唱好。

簡單來說，提升至Baa，即債務評級由被判定為投機性，並存在重大信用風險，轉為債務被判定為中等等級，並具有中等信用風險，但某些債仍具有投機性質，不過，特斯拉的債券已可獲得更大範圍的債券基金買入，有利特斯拉發債集資發展，利好公司前景。

穆迪指出，隨着特斯拉進一步鞏固全球足跡，特斯拉將可維持製造電動車的全球領先地位，穆迪預計，特斯拉將在 2023 年交付近 180 萬輛電動車，與 2022 年的 130 萬輛相比增長了 34%，是 2021 年交付量的近兩倍。對新車和電池生產設施的大量投入亦使車輛交付量增加。

特斯拉的產品範圍正在擴大，Cyber​​truck 定於今年後期時間進行生產。 以降低 50% 的成本為目標開發下一代汽車，有望顯著降低對 Model 3 和 Model Y 盈利貢獻的依賴。

穆迪續指， 特斯拉不斷擴大生產規模、區域生產設施，以及高生產效率，預期EBITA 利潤率可達15.8%。

穆迪預計特斯拉的財務政策將保持審慎。特斯拉在過去3年償還了約 100 億美元的債務，財務槓桿率遠低於1倍。其他因素包括管理層可平衡商業成就與領袖個人風格的風險，董事會成員有緊密聯繫。

穆迪預期，前景穩定反映特斯拉將在需求強勁增長下繼續獲利，但競爭環境亦增加。此外，穆迪預計特斯拉將在未來 12 個月內保持行業領先的 EBITA 利潤率，儘管仍依賴兩種車型。

穆迪預計特斯拉流動性將保持良好，自由現金流量或可超過 70 億美元，以及未來兩年的債務期限有限。

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