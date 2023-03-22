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【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機

科技 07:25 2023/03/22

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過去2年皆以虛擬形式舉辦的Adobe數碼體驗峰會Adobe Summit，今年終回歸實體活動。（曾曉汶攝）

生成式人工智能（Generative AI）浪潮席捲各行各業，尤其在市場營銷界，更是掀起熱話。近年一直瞄準AI技術領域的數碼解決方案供應商Adobe，毋容置疑不會錯失良機，將生成式AI技術導入雲端系統且提供多項新服務，藉此搶佔營銷客戶歡心。

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過去3年皆以虛擬形式舉辦的Adobe數碼體驗峰會Adobe Summit，今年終回歸實體活動。一如既往，本屆Adobe Summit續聚焦探討市場營銷領域的業務發展。

Adobe數碼體驗業務總裁Anil Chakravarthy在會上引述該企最近對營銷和客戶體驗領導者的調查，發現內容需求（Content Demand）在過去兩年增長兩倍以上，預計在未來兩年內將大幅增長五倍。他補充，要在變幻莫測的市場中進行營銷，企業必然要借助科技技術，才能快速應變。

該企行政總裁Shantanu Narayen則提到，生成式AI潛力龐大，其崛起更為營銷界帶來顛覆性的影響，重新定義創造力和生活體驗，「該技術不但可加速創意決策，也能替品牌更快速地製作廣告素材，重塑營銷界的工作流程。」因此，Adobe也看準機會，將生成式AI功能導入Adobe雲端生態圈。

Adobe行政總裁Shantanu Narayen提到，生成式AI發展潛力龐大，其崛起更為營銷界帶來顛覆性的影響，重新定義創造力和生活體驗。（曾曉汶攝）

為進一步搶佔市場營銷界的商機，Adobe在會上發布Adobe Experience Cloud的生成式AI技術，且命名為「Sensei GenAI服務」， 導入至Adobe Experience Manager、Adobe Journey Optimizer、Adobe Customer Journey Analytics、 Marketo Engage 和 Adobe Real-Time Customer Data Platform等平台系統中。

新服務方案　可自動生成營銷文案　

據悉，Sensei GenAI將根據業務需求，在Adobe Experience Platform中利用多種大型語言模型（LLM），包括：Microsoft Azure、OpenAI Service 和 FLAN-T5，支援從規劃和資產創建到個人化和客戶歷程管理等使用情境，如營銷文案生成、文字説明生成、自動建立豐富多樣的受眾區隔等。

以營銷文案生成為例，在以AEP為基礎、用於規劃全渠道體驗的Adobe Journey Optimizer中，品牌可利用Sensei GenAI即時針對電子郵件和手機短訊等消費者接觸點，自動打造不同版本的訊息，選擇合適的語氣快速編輯和改寫文案，並找出關鍵字。

另值得一提的是，Adobe最新的創意生成式AI模型集Firefly，除了可應用於Creative Cloud外，也將整合至Adobe Experience Cloud中，以供企業產出可用的商用內容 。

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【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢

記者：曾曉汶　拉斯維加斯直擊報道

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