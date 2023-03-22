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「本地薑」初創AI公司Pantheon Lab 獲新世界垂青注資 擁超像真人臉人工智能技術

理財智慧 10:25 2023/03/22

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研發以人工智能（AI）技術生成數字人的香港初創公司Pantheon Lab宣佈，已完成新一輪的種子輪融資，投資方包括新世界發展有限公司旗下培育科技初創企業平台Eureka Nova，為Pantheon Lab成立以來，首度獲發展商注資。雙方亦簽署合作協議，Pantheon Lab會研發以GPT技術（Generative Pre-training生成式預訓練），為新世界不同項目製作AI數字人，協助新世界擴大PropTech（房地產科技）發展。

Pantheon Lab於2019年成立，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能（Generative AI）技術，製作可即時對答交流的AI數字人。目前已推出自動生成數字人平台AIDOL Studio、文句自動「秒變」視頻的應用程式AIVO.ai，以及社交媒體廣告自動生成器adsly.ai，並已與多個知名品牌合作。

Pantheon Lab於2019年成立，運用超像真人臉合成、表情及動作自動化、語音合成等生成式人工智能（Generative AI）技術，製作可即時對答交流的AI數字人。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

就新一輪融資，Pantheon Lab將利用包括來自新世界的資金，擴大公司規模、技術研究、開發更多數字人及生成式人工智能產品等。新世界同時與Pantheon Lab簽署合作協議，Pantheon Lab會根據新世界的不同項目，就其商業需要，研究以GPT技術（Generative Pre-training生成式預訓練）製作AI數字人作商業應用，協助新世界發展PropTech。

新世界發展總經理（科技方案開發及執行）黃振南表示：「集團一直與不同初創公司合作，以初創的嶄新科研，協助集團加速PropTech發展，如近年在K11廣泛應用初創研發的機械人。最近人工智能發展已成為焦點，今次與Pantheon Lab合作，正是因他們的AI數字人生成技術，已在商業應用層面趨向成熟，料可與集團的物業管理、客戶服務等範疇契合，令集團的PropTech發展更多元化。」
 

 

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Pantheon Lab創辦人兼行政總裁劉劍鋒表示：「感謝新世界對Pantheon Lab的支持，團隊會運用新籌集的資金加強技術研發，讓AI數字人可更完善應用於商業層面，提倡AI for Good，為社會帶來科技的影響力。更具體地說，團隊將探索在新世界的各個項目中使用定制的AI數字人，以協助新世界在不同領域的PropTech發展，提高其服務質量和效率，加入可持續發展的元素。

此外，Pantheon Lab將參與新世界初創平台Eureka Nova的「大灣區加速器計劃」（GBA Accelerator）。通過其加速器計劃，Pantheon Lab旨在探索新世界生態系統中的其他合作機會，並在 Eureka Nova 的協助下著眼於巨大的大灣區市場，以擴大其業務足跡。此外，Pantheon Lab亦旨在充分發揮其AI數字人技術的潛力，協助中國企業/品牌拓展海外業務，利用香港作為全球「超級連繫人」的戰略地位，在國際市場取得更大成功。
 

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責任編輯：陳詠妍

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