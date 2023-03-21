▲ 【瑞信危機】惠譽將瑞信AT1債評級由「BB-」降至「C」 上調集團生存能力評級至「B」

深陷風暴瑞信終獲瑞銀UBS收購，然而合併方案下，瑞信發行的160億瑞士法郎AT1債券將全額撇帳。三大評級機構惠譽稱，將瑞信「BBB」級長期發行人評級列入評級觀察名單，並將瑞信AT1債券評級由「BB-」下調至「C」。

惠譽稱，如果瑞信與瑞銀合併按計劃進行，瑞信評級上調可能性增加，原因是合併或改善特許權價值、業務模式、風險管理以及融資驛流動性狀況，如果交易失敗，瑞信則有降級風險。

惠譽估計，AT1 債券減記將使瑞信的普通股權一級資本比率（CET1）由去年底的14.1%增加約580個基點。惠譽預計，此舉將使瑞信在極度疲軟時期，增加資本緩衝，認為瑞信資本情況在與瑞銀整合之前不太可能出現改善。

惠譽指出，瑞信集團生存能力評級（Viability Rating，VR）曾被下調為「F」，現再升級為「B」，惠譽指出，瑞信業務遭大幅削弱影響VR，瑞信需要獲特殊支持才能恢復其生存能力。

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編輯：李哲毅