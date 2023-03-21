  • 24°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 00:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】惠譽將瑞信AT1債評級由「BB-」降至「C」　上調集團生存能力評級至「B」

股市 23:03 2023/03/21

分享：

分享：

【瑞信危機】惠譽將瑞信AT1債評級由「BB-」降至「C」　上調集團生存能力評級至「B」

深陷風暴瑞信終獲瑞銀UBS收購，然而合併方案下，瑞信發行的160億瑞士法郎AT1債券將全額撇帳。三大評級機構惠譽稱，將瑞信「BBB」級長期發行人評級列入評級觀察名單，並將瑞信AT1債券評級由「BB-」下調至「C」。

惠譽稱，如果瑞信與瑞銀合併按計劃進行，瑞信評級上調可能性增加，原因是合併或改善特許權價值、業務模式、風險管理以及融資驛流動性狀況，如果交易失敗，瑞信則有降級風險。

惠譽估計，AT1 債券減記將使瑞信的普通股權一級資本比率（CET1）由去年底的14.1%增加約580個基點。惠譽預計，此舉將使瑞信在極度疲軟時期，增加資本緩衝，認為瑞信資本情況在與瑞銀整合之前不太可能出現改善。

惠譽指出，瑞信集團生存能力評級（Viability Rating，VR）曾被下調為「F」，現再升級為「B」，惠譽指出，瑞信業務遭大幅削弱影響VR，瑞信需要獲特殊支持才能恢復其生存能力。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【解碼｜銀行危機】高盛分析瑞信AT1債對香港銀行啟示　滙豐渣打成本或增　憂AT1債需求受永久破壞

【瑞信危機】評級機構紛將瑞銀評級展望降至「負面」　標普憂整合瑞信業務會導致競爭力下降及客戶流失

編輯：李哲毅

港股 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森通過上市聆訊　虧損收窄80%

下一篇文章

【美股市況】美樓市轉熱　道指仍升194點、納指升0.5%　美債息闖3.6厘關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升60點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升60點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權
【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【美股市況】美樓市轉熱　道指仍升194點、納指升0.5%　美債息闖3.6厘關（不斷更新）
【美股市況】美樓市轉熱　道指仍升194點、納指升0.5%　美債息闖3.6厘關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款