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【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億

股市 22:42 2023/03/21

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【FRC】瑞典養老基金買齊FRC、SVB、SB　料輸144億

美國第一共和銀行（美：FRC）在摩通主席戴蒙山招下，股價曾急升4成，高見16.67美元，不過，瑞典最大養老基金Alecta CEO Magnus Billing表示，已全數沽清FRC股權，因為銀行未來不確定性太大，評級亦已被下調至垃圾級，預期虧損75億瑞典克朗（折算約57.2億港元）。

Alecta回應瑞典金融監管局（FSA）指，在3月15日出售前，對第一共和銀行的總投資資本為97億瑞典克朗，Alecta自2019年開始買入該行股份，是其第五大
股東。

FSA要求Alecta解釋，為何將218億瑞典克朗投資於與矽谷銀行倒閉有關聯的三家美國小眾銀行。

Alecta上周表示，投資於SVB、Signature Bank（美：SBNY）預計撇帳11億美元（約86.3億港元），投資於FRC亦預期會「completely lost」（完全虧損），虧損料總共達144億港元。其虧損已在瑞典引發強烈抗議，並促使養老基金展開內部調查，並收到 FSA 的傳票。瑞典政府和央行都表示，他們正在密切關注局勢，但淡化了金融穩定風險。

Alecta指，資產規模為1.2萬億瑞典克朗，因投資美國的銀行而產生的虧損不會影響其償付能力比率。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

【FRC】美第一共和銀行要再救　股價再急瀉47%

【騰訊700】騰訊據報遭評級公司降ESG評級至「不符合」聯合國原則類別　觸發基金沽貨近94億元

記者：譚志偉

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