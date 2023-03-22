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【業績｜餐飲股】九毛九升1%　按年少賺86%　末期息減至1仙

股市 09:36 2023/03/22

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【業績｜餐飲股】九毛九按年少賺86%　末期息減至1仙

九毛九  （09922）  公布截至去年12月底止全年業績，純利按年跌85.5%至4928萬元（人民幣，下同），經調整純利按年跌81.8%至6934.3萬元，收入按年跌4.2%至40.1億元。九毛九派末期息1仙，按年少83.3%。

九毛九周三（22日）早段升1%，報17.94元。

九毛九店舖層面經營利潤按年跌36.2%至5.2億元，全年因餐廳營運或堂食服務暫停而產生的估計收入損失約為13.7億元。

「太二」同店銷售按年跌22.3%至19.7億元；翻座率由3.4跌至2.6，顧客人均消費為77元；「九毛九」同店銷售跌11%至5.3億元；翻座率從1.9跌至1.6，人均消費為55元。

截至12月底止，餐廳數量為556間，按年增加86間。其中，九毛九減少7間，至76間，太二則增加100間，至450間，慫火鍋增加18間，至27間，賴美麗烤魚維持2間。

九毛九表示，初步構思於華東增建中央廚房，已於在華南及華北開展建設新供應鏈中心，中國西南部開展建設火鍋底料廠房，複合調味料生產廠房，及中央廚房。太二擴張方面，未來將考慮於北美、東南亞及大洋洲等地華人社區擴張。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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