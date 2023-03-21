▲ 【業績︱零售股】堡獅龍Bossini去年虧損收窄至1.32億 港澳業務有望短期內收支平衡

非凡中國 （08032） 有份的本地服裝品牌堡獅龍Bossini （00592） 公布去年業績，期內營收為5.85億元，按年少49.7%；營運虧損1.22億元，按年收窄62.1%；虧損約1.32億元，按年收窄61.2%；每股蝕5.3仙，不派息。

堡獅龍指，去年內地、港澳零售市道先後受到疫情嚴重打擊，港澳收入約3.5億元，按年少48.6%，內地營收1.66億元，按年跌54.3%。堡獅龍稱，年內同店銷售額及同店毛利分別下跌7%及10%，2021年跌幅則為17%及16%；截至去年底店舖數目為559間，按年少19.9%或淨減139間。

堡獅龍稱，去年公司提升營運效率及控制成本，理順及整合零售網絡以減少同區競爭，集中資源在業績較理想的店舖。另外，集團稱，受惠營業時間亦隨著疫情緩和而回復正常，以及消費券計劃，全線店舖生意額自次季開始逐步回升。

堡獅龍預期，隨著整體經濟氣氛改善，消費亦可望回升，隨著疫情期間透過精簡架構以及減少虧損過大的店舖而控制成本開支，在租金成本保持在合理水平的情況下，希望港澳業務在短期內能達致收支平衡。

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編輯：李哲毅