  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 22:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱零售股】堡獅龍Bossini去年虧損收窄至1.32億　港澳業務有望短期內收支平衡

股市 22:02 2023/03/21

分享：

分享：

【業績︱零售股】堡獅龍Bossini去年虧損收窄至1.32億　港澳業務有望短期內收支平衡

非凡中國 （08032） 有份的本地服裝品牌堡獅龍Bossini （00592） 公布去年業績，期內營收為5.85億元，按年少49.7%；營運虧損1.22億元，按年收窄62.1%；虧損約1.32億元，按年收窄61.2%；每股蝕5.3仙，不派息。

堡獅龍指，去年內地、港澳零售市道先後受到疫情嚴重打擊，港澳收入約3.5億元，按年少48.6%，內地營收1.66億元，按年跌54.3%。堡獅龍稱，年內同店銷售額及同店毛利分別下跌7%及10%，2021年跌幅則為17%及16%；截至去年底店舖數目為559間，按年少19.9%或淨減139間。

堡獅龍稱，去年公司提升營運效率及控制成本，理順及整合零售網絡以減少同區競爭，集中資源在業績較理想的店舖。另外，集團稱，受惠營業時間亦隨著疫情緩和而回復正常，以及消費券計劃，全線店舖生意額自次季開始逐步回升。

堡獅龍預期，隨著整體經濟氣氛改善，消費亦可望回升，隨著疫情期間透過精簡架構以及減少虧損過大的店舖而控制成本開支，在租金成本保持在合理水平的情況下，希望港澳業務在短期內能達致收支平衡。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場　美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？

【業績｜零售股】佐丹奴午後彈4%　去年溢利升41%　末期息增五成至15仙　公司：料今年繼續加價（第二版）

編輯：李哲毅

港股 堡獅龍（00592）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股市況】耶倫擬擴大保存戶　道指升203點、納指升0.6%　美債息闖3.6厘關（不斷更新）

下一篇文章

【業績│汽車股】吉利：成本有望下降　不打價格戰　以技術戰應對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權
【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【美股市況】耶倫擬擴大保存戶　道指升203點、納指升0.6%　美債息闖3.6厘關（不斷更新）
【美股市況】耶倫擬擴大保存戶　道指升203點、納指升0.6%　美債息闖3.6厘關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資10億　買騰訊沽ETF　恒指夜期升84點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資10億　買騰訊沽ETF　恒指夜期升84點（不斷更新）
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款