【AI大戰】Adobe推Firefly生成圖像　用戶可邊創作邊賺錢

ChatGPT爆紅，不少企業也在探討，如何應用AI 聯天機械人或AI生成文字、圖像，提升工作效率。Adobe剛(21日)宣布推出生成式人工智能模型集Firefly，用戶可按自己的語言向Firefly下達指令，就可生成圖像、聲效、向量、視頻和3D圖像，畫筆、顏色漸變運用，甚至視頻轉換等創意都能達成，可縮短整體製作時間。

與其他AI生成圖像的應用不同，用戶在下達文字指令的同時，更可以選擇指定的圖片來源。Adobe的第一個模型由Adobe Stock素材庫、以公開許可內容和版權已過期的公共領域內容訓練。既能保障生成的圖像不會太過離奇，更可避免來源觸犯版權，適合商業環境下使用。



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Firefly 仍需培訓 推模型測版

Adobe 正計劃讓客戶使用自己的創意內容來擴展 Firefly 培訓，以個人風格或品牌語言生成內容。不過，亦會為不想自家創作成為培訓模型資源的創作者，提供「Do Not Train」的標籤選擇。對於願意將作品作為培訓模型資源的創作者，Adobe 希望他們能夠慼自己的創意才能獲利，就像Adobe Stock 和 Behance一樣。然而，詳情要在 Firefly測試結束後，才會公布。



Firefly 將直接整合至Creative Cloud、Document Cloud、Experience Cloud 和 Adobe Express的工作流程中。Adobe亦計劃通過各平台上的 API 提供 Firefly，使客戶能夠將其整合至自定的工作流程和自動化中。 Adobe 將推出專注於商業用途的 Firefly 模型測試版供試用，用戶可登記。



編輯：梁巧恩