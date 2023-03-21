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【GEM上市】利駿收購主要股東Ken Sir 呂宇健34%順裕資產管理　後者曾為「滙豐小股東權益大聯盟」代表之一

股市 21:00 2023/03/21

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【GEM上市】利駿收購主要股東Ken Sir 呂宇健順裕資產管理34%股權　後者曾為「滙豐小股東權益大聯盟」代表之一（呂宇健FB截圖）

GEM上市利駿集團 （08360） 宣布，向主要股東、分拆匯控關注組召集人「KEN SIR」呂宇健收購順裕資產管理34%股權，涉資50萬元，代價將由利駿發行承兌票據支付，利率為3厘，年期為2年。

滙豐控股 （00005） 2020年曾破天荒停派息，同年4月有散戶組成「滙豐小股東權益大聯盟」，當時呂宇健Ken Sir為發起人，而順裕資產管理為聯盟代表之一。其後呂宇健在2022年8月成立「分拆滙控關注組」，並擔任召集人。

順裕資產管理為投資控股公司，擁有4號（就證券提供意見）、9號牌（提供資產管理），截至2022年3月底的年度稅前溢利為5.23萬元，截至2月底資產淨值約70.70萬元。利駿集團指，順裕資產管理34%股權估值為71萬元，今次代價較估值折讓約30%。

呂宇健持有利駿約20.1%股權，利駿指，公司為一間投資控股公司，主要於香港提供綜合室內設計及裝修管理服務，今次收購有助拓金融服務業。

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編輯：李哲毅

港股 利駿集團香港（08360） 滙豐控股（00005）
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