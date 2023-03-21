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【業績│汽車股】吉利：成本有望下降　不打價格戰　以技術戰應對

股市 20:48 2023/03/21

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【業績│汽車股】吉利：成本有望下降　不打價格戰　以技術戰應對

吉利汽車（00175）公布業績，執行董事淦家閱表示，集團盈利取決於銷量及成本管控，當中包括電池主要原材料碳酸鋰，早前每噸60萬，現時減至介乎28萬至29萬元，仍屬高企，但對長遠成本下降感「正面」。外界關注汽車行業價格戰或令盈利受壓，行政總裁桂生悅認為價格戰令行業受壓，集團體系有能力不打「價格戰」，長遠應以「服務戰」及「技術戰」應對。

【下一頁：吉利業績，末期息0.21元】

品牌策略方面，桂生悅承認集團即使成為中國銷量第三，仍被同業拉開距離，預期「極氪」將有助帶動集團發展，旗下3個乘用車品牌吉利、極氪及領氪以差異化作策略，未來持續產生協同效應。極氪分別獲60億元及7.5億美元融資，將於今年第四季進入歐洲發達國家。

集團料極氪於2024年共出產14萬輛，包括極氪X型號4萬輛，極氪009逾3萬輛，以及極氪001約7.2萬輛；2025年將產65萬輛，涉8款車型。淦家閱表示，集團入門級新能源系列吉利銀河將於第二季推出L7，第三季推出L6，第四季推出18；2024年首季末推出L5，第二季推出16。

吉利於去年計劃「極氪」分拆赴美上市，有關申請正審批中，若市場實際許可，將進行集資，近日集團亦留意到市場動蕩，將持續關注。

相關文章：

【吉利175】吉利推購置稅減半補貼、最高補貼3萬人幣

【吉利175】吉利彈高近2%　2月總銷量按年升約39%至10.9萬輛　綜合首兩個月仍下滑

記者：宋佩恩

汽車 港股 新能源 業績公布 歐洲 集資 吉利汽車（00175） 分拆 汽車股
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