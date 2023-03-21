  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主題樂園】香港迪士尼與香港芭蕾舞團首度合作 4月推「StellaLou夢想起舞表演」

理財智慧 20:26 2023/03/21

分享：

分享：

隨著疫情結束，各地開關，本地旅遊行業都積極展開部署，而香港迪士尼樂園度假區亦準備於4月5至10日、以及14至16日期間，推出與香港芭蕾舞團合作的「StellaLou夢想起舞吧」芭蕾舞表演。表演時長約30分鐘，每天演出4至5場，共45場次。

【交通消息】行會通過港鐵「可加可減」檢討方案 將引入利潤掛鈎機制 今年6月起生效【下一頁

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

據了解，製作團隊特意出創作了兩首原創樂曲「Believe」及和「StellaLou」，原創樂曲「Believe」為一首現代風格的流行歌曲，與原先的「Duffy與好友系列」音樂有明顯分別，而另一首原創歌曲「StellaLou」，則是一首相對簡單的樂曲。歌曲將以吉他演奏，由說書人、吟遊詩人以現代的方式演唱，述說StellaLou追夢的故事。

演出相關圖片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

香港芭蕾舞團行政總監李易璇表示，整個合作表演由初步構思到發展成一個演出，歷時超過一年，最終決定以熱愛芭蕾舞的迪士尼角色StellaLou為主角，推出全新的舞蹈表演，並由港芭近50位舞蹈員輪流參與演出。故事由香港迪士尼創作，並同時負責製作原創樂曲、設計佈景和服裝等，而港芭方面則負責編舞，並根據服裝設計，製作最方便舞蹈員發揮的舞衣。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

整場表演包括5個不同場景，大部分舞蹈以群舞為主，透過寫實的手法，述說舞台上發生的事。比如，遴選的場景以群舞的畫面為主，但部分舞蹈員會有單人舞的演出，呈現遴選的狀況。同時演出中更會透過舞步表達故事，例如當StellaLou在追夢期間，在世界著名城市如如紐約、巴黎、羅馬、悉尼、香港等地進行巡演時，芭蕾舞蹈員將在同伴的幫助下騰空躍起，表達StellaLou飛躍不同國度，定將為賓客帶來視覺享受。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部製作總監虞楟指，香港迪士尼在與不同國際級表演藝術團體合作的「迪士尼音樂 Live！」聖誕音樂盛會後，很榮幸可以與香港芭蕾舞團合作，希望可以透過與藝團合作，為社會傳遞正能量，鼓勵不同年齡、社會地位和身體能力的觀眾勇敢追夢，同時藉此推廣本地藝術。

【就業人數】私企僱員人數年減逾2萬人　職位空缺數目較上年同期增20％【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
主題樂園 表演藝術 迪士尼樂園 Disney 舞蹈 表演 文娛藝術 香港

上一篇文章

嘉泓物流主席傳洽售旗下航運資產 估值逾10億美元

下一篇文章

【交通消息】行會通過港鐵「可加可減」檢討方案 將引入利潤掛鈎機制 今年6月起生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款