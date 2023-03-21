【主題樂園】香港迪士尼與香港芭蕾舞團首度合作 4月推「StellaLou夢想起舞表演」

隨著疫情結束，各地開關，本地旅遊行業都積極展開部署，而香港迪士尼樂園度假區亦準備於4月5至10日、以及14至16日期間，推出與香港芭蕾舞團合作的「StellaLou夢想起舞吧」芭蕾舞表演。表演時長約30分鐘，每天演出4至5場，共45場次。

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據了解，製作團隊特意出創作了兩首原創樂曲「Believe」及和「StellaLou」，原創樂曲「Believe」為一首現代風格的流行歌曲，與原先的「Duffy與好友系列」音樂有明顯分別，而另一首原創歌曲「StellaLou」，則是一首相對簡單的樂曲。歌曲將以吉他演奏，由說書人、吟遊詩人以現代的方式演唱，述說StellaLou追夢的故事。

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香港芭蕾舞團行政總監李易璇表示，整個合作表演由初步構思到發展成一個演出，歷時超過一年，最終決定以熱愛芭蕾舞的迪士尼角色StellaLou為主角，推出全新的舞蹈表演，並由港芭近50位舞蹈員輪流參與演出。故事由香港迪士尼創作，並同時負責製作原創樂曲、設計佈景和服裝等，而港芭方面則負責編舞，並根據服裝設計，製作最方便舞蹈員發揮的舞衣。

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整場表演包括5個不同場景，大部分舞蹈以群舞為主，透過寫實的手法，述說舞台上發生的事。比如，遴選的場景以群舞的畫面為主，但部分舞蹈員會有單人舞的演出，呈現遴選的狀況。同時演出中更會透過舞步表達故事，例如當StellaLou在追夢期間，在世界著名城市如如紐約、巴黎、羅馬、悉尼、香港等地進行巡演時，芭蕾舞蹈員將在同伴的幫助下騰空躍起，表達StellaLou飛躍不同國度，定將為賓客帶來視覺享受。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部製作總監虞楟指，香港迪士尼在與不同國際級表演藝術團體合作的「迪士尼音樂 Live！」聖誕音樂盛會後，很榮幸可以與香港芭蕾舞團合作，希望可以透過與藝團合作，為社會傳遞正能量，鼓勵不同年齡、社會地位和身體能力的觀眾勇敢追夢，同時藉此推廣本地藝術。

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撰文：鄭日棱