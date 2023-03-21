  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警︱內房】融信中國預計去年蝕最多115億人幣　房地產下行疊加建樓進度減緩

股市 20:16 2023/03/21

分享：

分享：

【盈警︱內房】融信中國預計去年蝕最多115億人幣　房地產下行疊加建樓進度減緩

昔日號稱「地王收割機」的融信中國 （03301） 發盈警，預告去年虧損95億至15億元（人民幣，下同），而2021年則賺12.95億元。融信中國解釋，年內房地產行業經營環境嚴峻及疫情持續影響。

融信中國稱，房地產市場下行疊加，導致去年工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少。融信中國又提到，去年結轉項目毛利普遍較低，導致房地產業務結轉毛利率大幅下降。

另外，出於謹慎性原則對可售及自持性物業項目計提的減值增加；及基於流動性需要上半年處置部分項目導致的處置損失；及美元匯率全年總體較去年呈上升趨勢造成預期淨匯兌損失所致。

此前，旭輝  （00884） 預計去年虧損130億至140億元；時代中國  （01233） 預告去年虧損80億至100億元；龍光  （03380）  則料蝕幅達到70億至90億元。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

開市追揸沽
【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【內房危機】融信中國未支付已到期美元債　本息涉款約4.3億美元

【內房危機】中證監允符合條件房企「借殼」上市　融信中國升逾兩成

編輯：李哲毅

港股 融信中國（03301）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績│汽車股】吉利：成本有望下降　不打價格戰　以技術戰應對

下一篇文章

【騰訊有份】富融銀行推商業銀行服務吸中小企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水吸資10億　買騰訊沽ETF　恒指夜期升84點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資10億　買騰訊沽ETF　恒指夜期升84點（不斷更新）
【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權
【瑞信危機】拉加德指瑞士標準非歐洲規則　歐英央行聲明：AT1債保障高於普通股權
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【瑞信危機】瑞信AT1債最大買家曝光　價值跌98%後惹投行博一博
【美股期貨】美債息回升　道指期貨升279點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美債息回升　道指期貨升279點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升242點　滙豐ADR高港3%（不斷更新）
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
【瑞信危機】滙豐曾跌8%　瑞信160億瑞郎債券成廢紙引發「次生災害」、AT1債券是甚麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款