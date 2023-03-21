▲ 【盈警︱內房】融信中國預計去年蝕最多115億人幣 房地產下行疊加建樓進度減緩

昔日號稱「地王收割機」的融信中國 （03301） 發盈警，預告去年虧損95億至15億元（人民幣，下同），而2021年則賺12.95億元。融信中國解釋，年內房地產行業經營環境嚴峻及疫情持續影響。

融信中國稱，房地產市場下行疊加，導致去年工程進度減緩，已出售物業結轉確認的收入減少。融信中國又提到，去年結轉項目毛利普遍較低，導致房地產業務結轉毛利率大幅下降。

另外，出於謹慎性原則對可售及自持性物業項目計提的減值增加；及基於流動性需要上半年處置部分項目導致的處置損失；及美元匯率全年總體較去年呈上升趨勢造成預期淨匯兌損失所致。

此前，旭輝 （00884） 預計去年虧損130億至140億元；時代中國 （01233） 預告去年虧損80億至100億元；龍光 （03380） 則料蝕幅達到70億至90億元。

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編輯：李哲毅