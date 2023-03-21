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【騰訊有份】富融銀行推商業銀行服務吸中小企

股市 20:03 2023/03/21

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騰訊 （00700） 有份投資的虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）宣布正式推出商業銀行服務，為本地中小企提供網上銀行服務。企業可在線上開設商業戶口，最快24小時批核開戶。該行商業銀行服務支援24/7全天候存款及即時本地轉帳服務。新商業銀行客戶在推廣期內成功開戶可享豁免開戶費和豁免首6個月內轉帳手續費等優惠。

該行商業銀行線上開戶服務適用於香港本地註冊獨資經營、合夥經營、或單層架構股份有限公司，而公司關聯人士須為香港身份證持有人並擁有該行個人銀行戶口。符合銀行要求的中小企客戶可透過該行官網線上辦理開戶手續。該行商業銀行戶口不設最低結餘要求。

該行商業銀行為客戶提供包括多貨幣儲蓄戶口、定期存款、轉數快（FPS）、CHATS本地轉帳、及跨境匯款（TT）覆蓋全球國家及地區的跨境匯款服務。該行採用和騰訊共同研發的eKYC身份認證技術，提高識別人臉和影像的精準度。

該行股東目前包括騰訊、工銀亞洲、港交所 （00388） 、高瓴資本以及新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛（透過其投資主體Perfect Ridge Limited）。

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編輯：胡學能

港股 虛擬銀行 富融銀行 騰訊
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