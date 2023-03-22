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【業績】零跑科技彈3%　去年收入增3倍至124億　毛利率改善

股市 09:45 2023/03/22

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【業績】零跑科技收入增3倍至124億　毛利率改善

浙江零跑科技 （09863） 公布截至去年12月底止全年業績，收入為123.85億元（人民幣，下同），按年增295%，淨虧損擴大至51.09億元，經調整虧損45.66億元。

零跑周三（22日）升3%，報30.85元。

毛利率由負44.3%改善至負15.4%。零跑科技指，去年下半年毛利率為負8.1%，而撇除向渠道合作夥伴支付返利的影響，於下半年錄得正數毛利率。毛利率改善因產品組合變化，（i）平均售價有所提高；及（ii）每輛電動汽車的平均製造成本佔平均售價的百分比有所下降。

零跑科技指，經營活動所用現金淨額為24億元，全年汽車交付量為11.12萬輛，按年增加154%，其中T03達6.19萬輛，C11達4.4萬輛，為國產B級純電SUV車型銷量第一。

零跑科技創始人朱江明指，下半年將推出下一款車型，搭載具備更高集成度及高通信效率電子電氣架構。此外，還完成了增程器和增程器控制器的開發量產工作，並已搭載於C11增程車型。

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【業績｜電動車】零跑跌6%、第三季收入增4倍　毛利率改善至-8.9%（第二版）

記者：譚志偉

港股 業績公布 零跑汽車（09863） 中國市場
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