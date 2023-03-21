嘉泓物流主席傳洽售旗下航運資產 估值逾10億美元

外電引述知情人士表示，在潛在買家表示出興趣的情況下，本地物流服務商嘉泓物流(02130) 主席劉石佑正考慮出售物流資產等選項。知情人士透露，劉石佑正就旗下，總部同樣位於本港的嘉宏航運有限公司等業務與跨國物流公司和其他潛在買家進行了初步商談，而這些資產的估值可能超過10億美元，即約78億元。知情人士又稱，交易可能是所有資產賣給一個買家，也可能是分散賣給不同公司，目前尚未做出最終決定，劉石佑也可能決定不進行交易。

至於同系的嘉泓物流今日造好，全日收報8.05元上升0.6%。最新市值為22億元。

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劉石佑在回覆外電查詢時表示，過去15年，一直有對收購嘉宏航運具興趣的買家與他接觸，但尚未就這些意向作出最終決定，而該業務的估值「明顯高於推測的水平」。他又表示，對物流行業仍有熱情，未有退休計劃。

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