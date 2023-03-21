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【交通消息】行會通過港鐵「可加可減」檢討方案 將引入利潤掛鈎機制 今年6月起生效

理財智慧 19:57 2023/03/21

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港鐵公司（0066）於今日（3月21日）表示，已完成與政府共同進行的票價調整機制檢討。在機制新的五年周期(2022/24年度至2027/28年度) 下，票價調整將與物業發展利潤掛鈎，以減低調整幅度，有關決定將於今年6月起生效。另外，港鐵於2019至2020年期間累計2.85%延後加幅，今年票價調整將提供1.2%票價特別扣減，餘下1.65%將延至2024/25實施。

【就業人數】私企僱員人數年減逾2萬人　職位空缺數目較上年同期增20％【下一頁

港鐵表示，由本年度開始改進「生產力因素」計算方法，將參照上一個財政年度的港 鐵公司來自香港物業發展的股東應佔利潤，按預設等級表釐訂相應「生產力因素」數值，有關數值將調低票價調整幅度介乎0.6%至0.8%。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
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此外，在機制新安排下，港鐵將於本年度至2027/28年度，提高服務延誤較久而撥出的回贈金額，並會考慮繁忙時間較多乘客受影響的因素。當「服務表現回贈」帳戶累積滿預設金額，公司會在特定周末安排「感謝日」回饋乘客，期間所有使用八達通或車票二維碼的乘客，乘搭所有港鐵路綫（包括來往羅湖站及來往落馬洲站的車程、輕鐵及港鐵巴士，但機場快綫除外。）可享有半價優惠。

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
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另外，綠色專線小巴轉乘優惠將於今年第四季起，由現時每程0.3元增加至0.5元， 並延續至2028年6月。全月通3、都會票4亦會繼續推出，惠及中長途乘客。

【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !【下一頁

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撰文：鄭日棱

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