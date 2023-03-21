【HSBC滙豐】滙豐被美國德州列入能源制裁名單

HSBC滙豐 （00005） 據報遭美國德州列入杯葛化石燃料的金融企業黑名單，或在當地面臨業務限制。路透報道，共和黨領導的美國州份，正指摘公司將環境、社會和管治政策（ESG）凌駕於其對股東的財務責任，其中，德州官員周一將滙豐列入能源制裁名單，擴大打擊過於專注能源轉型的公司，此舉可能禁止德州當地政府機構投資滙豐。

據德州審計長網站，審計長Glenn Hegar批評滙豐的新能源政策是金融業推動社會議程、將政治目標凌駕於客戶經濟健康的更廣泛運動典型例子。彭博引述滙豐美國傳訊主管Matt Ward回應指，該行尋求平衡的方式履行淨零排放承諾，主要目的是支持其客戶從高碳經濟過渡至低碳經濟，而對於在清潔燃料過渡過程中發揮積極作用的能源客戶，該行仍將提供貸款和資本市場支持。

企業ESG政策引起政府機構抵制在美國並非罕見，去年12月，佛羅里達州宣布，州財政部將撤回由貝萊德負責管理的20億美元資金，因貝萊德公開表示「投資除了要產生回報之外，還要有其他如ESG的發展目標」，但這並非相關政府部門簽署過的合同內容。

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編輯：胡學能