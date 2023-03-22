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【業績│恒地系】恒發跌2%　去年純利大減85%末期息1仙　太古城APITA分階段翻新及UNY將軍澳店重整令銷售額降

股市 09:50 2023/03/22

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【業績│恒地系】恒發去年純利大減85%末期息1仙　太古城APITA分階段翻新及UNY將軍澳店重整令銷售額降

恒基發展 （00097） 去年純利減少85%至500萬元，主要受累於疫情對集團營運帶來負面影響、太古城APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降，以及2021年11月開業的UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，而錄得經營虧損。恒發末期息維持1仙。

恒基發展周三（22日）早段跌2%，報0.275元。

千色Citistore稅後盈利貢獻增11%

千色Citistore去年銷售自營貨品毛利減少900萬元，加上寄售及特許專櫃之佣金總收入亦減少1000萬元，千色Citistore 稅後盈利貢獻仍按年增加11%至港幣8100萬元，主要由於年度內千色Citistore取得政府「保就業計劃」所提供的工資補貼1200萬元，及整體經營開支淨額減少1500萬元（當中包括若干業主作出之租金寬免400萬元）。

Unicorn方面，去年稅後虧損擴大至6300萬元。

截至去年底，恒發擁有現金及銀行結餘淨額約2.6億元。主席李家誠指，千色Citistore將安裝全新之流動銷售點 （mobile POS） 系統，以進一步簡化顧客付款流程，而Unicorn則會繼續為APITA進行分階段翻新工程。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：陳韻妍

港股 保就業 疫情 李家誠 恒基發展（00097） 太古城 將軍澳
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